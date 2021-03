Lennar : hausse de 31% du bénéfice net au 4e trimestre

Lennar Corp publie au titre de son dernier trimestre 2020-21 un bénéfice net en croissance de 31% à 882,8 millions de dollars, soit 2,82 dollars par action, un BPA largement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires en repli de 2% à 6,8 milliards de dollars, mais a vu ses nouvelles commandes progresser de 22% à 6,3 milliards, portant la valeur de son carnet de commandes à 7,8 milliards de dollars.



'Avec un excellent bilan et la poursuite de l'exécution de nos stratégies d'exploitation de base, nous sommes extrêmement bien positionnés pour une année 2021 encore plus forte au fur et à mesure que l'année avance', affirme son PDG Stuart Miller.



