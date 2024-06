Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mardi, ceux du S&P 500 et du Nasdaq oscillant autour de niveaux record, avant les données sur les ventes au détail et les commentaires d'un certain nombre de responsables de la Réserve fédérale.

Les valeurs technologiques ont permis à l'indice de référence S&P 500 d'atteindre son cinquième record en six séances lundi, et au Nasdaq d'atteindre son sixième record consécutif.

Les grandes capitalisations Apple, Microsoft et Alphabet ont enregistré une hausse comprise entre 0,1 % et 0,7 % lors de la première séance du marché mardi.

Les fabricants de puces Broadcom, Micron et les actions cotées en bourse d'Arm Holdings ont augmenté de 0,5 % à 2,7 % après leurs bons résultats de lundi, qui ont permis à l'indice Philadelphia SE Semiconductor d'atteindre un niveau record.

L'attention se porte maintenant sur les nouvelles données économiques aux États-Unis, où les ventes au détail du mois de mai seront suivies de près, ainsi que la production industrielle et les données sur les stocks des entreprises.

Les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine seront également scrutés à la recherche d'indices sur la manière dont les membres de la banque centrale perçoivent la situation économique actuelle et la voie à suivre pour la politique monétaire, après que des projections récentes aient montré que la Fed n'envisage plus qu'une seule réduction des taux d'intérêt cette année, au lieu des trois prévues précédemment.

Néanmoins, les marchés ont réagi à une série de données économiques indiquant une certaine faiblesse chez les consommateurs et sur le marché du travail. Selon les données de LSEG, ils prévoient majoritairement un assouplissement de près de 50 points de base cette année.

"L'ampleur et le rythme du cycle de réduction restent à déterminer, mais nous prévoyons deux réductions au cours de l'année civile", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique pour les Amériques chez BNY Mellon.

Six intervenants de la Fed sont prévus mardi, dont les membres du comité de vote Thomas Barkin et Adriana Kugler, ainsi que Susan Collins, Austan Goolsbee, Lorie Logan et Alberto Musalem.

L'espoir de plusieurs baisses de taux cette année, l'enthousiasme pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle et les bons résultats d'autres entreprises technologiques ont contribué à soutenir les actions, bien que les hausses de ces derniers mois aient été en grande partie le fait d'une poignée de titres.

Les contrats à terme sur le Dow Jones et le Russell 2000 ont reculé mardi. L'indice Russell, à faible capitalisation, a déjà perdu plus de 2 % sur le mois.

À 5:44 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 5 points, ou 0,01%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 1,5 points, ou 0,03%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 37,25 points, ou 0,19%.

Le constructeur de maisons Lennar a chuté de 3,2 % après avoir prévu des livraisons de maisons inférieures aux prévisions pour le troisième trimestre après la clôture des marchés lundi.

NextEra Energy a chuté de 5,5%, étendant les pertes de la session précédente après que la société de services publics ait annoncé une vente d'unités d'actions de 2 milliards de dollars à 50 dollars.

La société de technologie éducative Chegg a bondi de 20 % après avoir annoncé des suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan de restructuration.

Les marchés seront fermés mercredi pour la fête du 19 juin. (Reportage de Lisa Mattackal à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)