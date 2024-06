* Le Dow Jones gagne 0,2%, le S&P-500 0,3% et le Nasdaq 0%

* Les ventes au détail progressent moins qu'attendu en mai

* Lennar termine en baisse

par Echo Wang

18 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, après la performance de Nvidia et la publication de la statistique mensuelle des ventes au détail aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,2%, ou 56,76 points, à 38.834,86 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,8 points, soit 0,3% à 5.487,03 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 5,212 points, soit 0% à 17.862,232 points.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé à des niveaux records après que Nvidia est devenu mardi la première capitalisation boursière mondiale, devant Microsoft.

Les autres fabricants de puces, tels Qualcomm, Arm Holdings et Micron, ont également avancé, permettant au compartiment des semi-conducteurs d'atteindre un record.

"Il s'agit vraiment d'une histoire d'IA (intelligence artificielle)", a déclaré Ty Draper, conseiller financier chez Beacon Capital Management.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en mai de 0,1% d'un mois sur l'autre, un rebond plus faible que prévu, montrent les données publiées par le département du Commerce.

Les marchés ont légèrement progressé après la publication de l'indicateur, qui montre un atterrissage en douceur de l'économie américaine, ouvrant la perspective d'une baisse des taux de la Fed à peut-être deux reprises cette année.

Les investisseurs ont étudié avec attention les commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le président de la Fed de New York, John Williams, a notamment déclaré que les taux directeurs aux Etats-Unis baisseraient progressivement au fil du temps, sans toutefois préciser quand débuterait cet assouplissement monétaire.

Aux valeurs, l'entreprise de services éducatifs Chegg a progressé après avoir annoncé un plan de licenciements mis en place dans le cadre d'une restructuration.

Le constructeur américain de logements Lennar a reculé après avoir annoncé lundi soir anticiper des livraisons au troisième trimestre inférieures aux attentes des analystes.

La Bourse de New York sera fermée mercredi en raison du "Juneteenth", journée de l'émancipation des esclaves aux Etats-Unis depuis 1965.

