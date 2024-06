(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les ventes au détail aux Etats-Unis sont plus faibles que prévu.

* Lennar chute car les prévisions de livraison de maisons sont inférieures aux estimations

* Citigroup relève l'objectif de fin d'année du S&P 500 à 5600 points

* Futures : Dow en baisse de 0,04%, S&P 500 en baisse de 0,01%, Nasdaq en hausse de 0,07%.

18 juin (Reuters) - Wall Street devait ouvrir en ordre dispersé mardi après des ventes au détail plus faibles que prévu aux Etats-Unis, l'accent étant mis sur les commentaires d'une série de responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,1% le mois dernier, selon le Bureau du recensement du Département du commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement les biens et ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, augmenteraient de 0,3 % en mai.

Les marchés ont légèrement augmenté les paris sur deux réductions des taux d'intérêt de la Fed cette année à la suite de ces données, selon FedWatch de LSEG.

"Les données plus faibles que prévu m'indiquent que les consommateurs éprouvent toujours des difficultés et que l'économie continue d'avancer, mais à un rythme plus lent", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth Management.

"La Fed doit commencer à envisager une baisse des taux d'intérêt, peut-être avant la fin de l'année.

Les valeurs technologiques devraient poursuivre leur ascension après avoir permis à l'indice de référence S&P 500 d'atteindre son cinquième record en six séances lundi, et au Nasdaq d'enregistrer son sixième record consécutif.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a également atteint un niveau record lundi.

Parmi les titres de puces, Broadcom a grimpé de 1,6 % dans les échanges avant bourse après avoir atteint un niveau record lundi, tandis que Qualcomm, les actions cotées aux États-Unis de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et Micron étaient également en hausse de 1,5 % à 3,1 % avant la cloche de mardi.

Nvidia a augmenté de 0,4 %, tandis que d'autres grandes entreprises comme Apple et Microsoft ont augmenté de 0,4 % et 0,2 %, respectivement.

L'attention se portera désormais sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine, qui seront scrutés à la recherche d'indices sur la manière dont les membres de la banque centrale perçoivent la situation économique actuelle et la voie à suivre pour la politique monétaire, après que de récentes projections aient montré que la Fed n'envisage plus qu'une seule réduction des taux d'intérêt cette année, au lieu des trois prévues précédemment.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les données récentes sur l'inflation étaient encourageantes et que les choses allaient dans la "bonne direction" pour la politique monétaire, lors d'une interview.

Six autres intervenants de la Fed sont prévus mardi, dont les membres du comité de vote Thomas Barkin et Adriana Kugler.

L'espoir de voir les taux d'intérêt baisser à plusieurs reprises cette année, l'enthousiasme pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle et les bons résultats d'autres entreprises technologiques ont contribué à soutenir les actions, bien que les hausses de ces derniers mois aient été en grande partie le fait d'une poignée d'actions à forte pondération.

Citigroup a relevé l'objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 5 100 à 5 600 points, ce qui représente une hausse de 2,3 % par rapport à la dernière clôture de l'indice.

À 8:49 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 15 points, soit 0,04%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 0,75 points, soit 0,01%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 13,25 points, soit 0,07%.

Le constructeur de maisons Lennar a chuté de 2,7 % après avoir annoncé des livraisons de maisons inférieures aux prévisions pour le troisième trimestre.

La société de technologie éducative Chegg a bondi de 17,6 % après avoir annoncé des suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan de restructuration.

Merck a augmenté de 1,1% après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son vaccin de nouvelle génération pour protéger les adultes contre la maladie pneumococcique.

Les marchés seront fermés mercredi à l'occasion de la fête du 19 juin.