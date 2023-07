LENNOX INTERNATIONAL INC. : Barclays maintient sa recommandation neutre

Lennox International Inc. est un fournisseur de solutions de climatisation. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits pour les marchés du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVACR). Elle opère à travers trois segments : Chauffage et climatisation résidentiels, Chauffage et climatisation commerciaux et Réfrigération. Le segment Residential Heating & Cooling fabrique et commercialise une gamme de chaudières, de climatiseurs, de pompes à chaleur, de systèmes de chauffage et de refroidissement monoblocs, d'équipements et d'accessoires, de produits de contrôle du confort, de pièces de rechange, de fournitures et de produits connexes pour les marchés du remplacement résidentiel et de la construction neuve. Les segments du chauffage et du refroidissement commerciaux comprennent les équipements de chauffage et de climatisation unitaires, les systèmes appliqués, les commandes, l'installation et l'entretien des équipements de chauffage et de refroidissement commerciaux, les produits commerciaux à débit de réfrigérant variable. Les segments de la réfrigération comprennent les refroidisseurs d'unités, les refroidisseurs de fluides, les condenseurs refroidis par air et les appareils de traitement de l'air.

Secteur Equipements et composants électriques