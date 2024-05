Lennox a annoncé la nomination de Jon Vander Ark en tant que membre de son conseil d'administration, à compter du 1er juin 2024. M. Vander Ark est président-directeur général et administrateur de Republic Services Inc. ("Republic"), une société cotée en bourse qui est l'un des plus grands fournisseurs de services environnementaux aux États-Unis, en termes de chiffre d'affaires. M. Vander Ark a rejoint Republic en 2013 et a occupé un certain nombre de postes de direction, notamment ceux de vice-président exécutif, directeur des opérations, vice-président exécutif, opérations et vice-président exécutif, directeur du marketing.

De 2000 à 2012, M. Vander Ark a travaillé chez McKinsey & Company, une société internationale de conseil en gestion, en tant que manager, directeur associé et partenaire. Il siège également au conseil d'administration de Chances for Children, une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants en Haïti. M. Vander Ark est titulaire d'une licence en arts de l'université Calvin et d'un doctorat en droit de la Harvard Law School.