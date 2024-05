Les soldes comprennent des ordinateurs portables à partir de moins de 750 $ !

Les soldes très attendues de Lenovo pour la fête de la Reine comprennent des PC et des appareils électroniques sélectionnés avec des rabais allant jusqu'à 62 %, ainsi que des ordinateurs portables ThinkPad à des prix parmi les plus bas jamais offerts sur lenovo.com. Les trois semaines de soldes, qui débutent le 13 mai, comprennent des remises importantes sur les ordinateurs portables, les PC de jeu, les tablettes, les écrans et les accessoires.

Les acheteurs trouveront des ordinateurs portables à partir de 750 $, avec des réductions allant jusqu'à 20 % sur les IdeaPads. Il y a aussi des ordinateurs de bureau à partir de 409 $, avec des réductions allant jusqu'à 55 %. Les clients pourront bénéficier d'une remise supplémentaire de 20 % sur certains accessoires Lenovo. À partir du 20 mai, les clients peuvent utiliser le code « BUYMORELENOVO » pour bénéficier d'une réduction supplémentaire allant jusqu'à 100 $ sur les achats de plus de 500 $. Les membres du programme My Lenovo Rewards gagneront le double de points de fidélité sur tous les achats de produits technologiques du 20 au 27 mai.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'offres et de promotions incluses dans les soldes de cette année :

Semaine du 13/05 :

Ordinateurs portables Yoga 2-en-1 accessible à moins de 750 $ CA ;

Ordinateurs portables IdeaPad accessible à moins de 800 $ CA ;

Ordinateurs portables gaming accessible à moins de $1100 CA ;

Accessoires pour PC à partir de 5,99 $ CA.

Semaine du 20/05 :

Ordinateurs portables IdeaPad accessible à moins de 600 $ CA ;

Ordinateurs portables Yoga 2-en-1 pour moins de 1000 $ CA ;

Ordinateurs portables gaming pour moins de 900 $ CA ;

Accessoires pour PC à partir de 12,99 $ CA.

Semaine du 27/05 :

IdeaCentre All in One accessible à moins de 700 $ CA ;

Ordinateurs portables Yoga 2-en-1 pour moins de 750 $ CA ;

Ordinateurs portables gaming pour moins de 1300 $ CA ;

Accessoires pour PC à partir de 11,99 $ CA.

« Les soldes du Memorial Day de Lenovo offrent des réductions imbattables sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les systèmes de jeu et les accessoires pour PC. Que vous ne fassiez que regarder des vidéos et consulter vos réseaux sociaux, que vous soyez un professionnel mobile ou un joueur invétéré, il y en a pour tous les goûts », a déclaré Carlo Savino, vice-président de Lenovo.com. « Des ordinateurs portables ThinkPad aux PC de jeu Legion en passant par les ordinateurs portables convertibles Yoga 2-en-1, Lenovo a tout prévu. Tout est expédié gratuitement et notre programme de fidélisation permet d'obtenir des récompenses et de bénéficier d'une livraison express (en s'inscrivant gratuitement) ! Visitez les soldes Lenovo du Memorial Day pour bénéficier d'économies incroyables et démarrer l'été avec des offres de produits technologiques. »

Pour plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles incluses dans la vente Lenovo de cette année pour la fête de la Reine, visitez https://www.lenovo.com/ca/en/deals/victoria-day-sale/.

* Offres valables jusqu'à épuisement des stocks. Faites vos achats à l'avance pour vous assurer que les produits sont disponibles.

