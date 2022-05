La société chinoise Lenovo affiche une hausse de 6,8 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Le groupe chinois Lenovo a affiché une hausse de 6,8 % de son revenu au quatrième trimestre, sa plus faible croissance en sept trimestres, car les gens ont acheté moins de ses ordinateurs personnels après des mois de forte demande pandémique.

Le revenu est passé de 15,63 milliards de dollars un an plus tôt à 16,69 milliards de dollars pour le trimestre terminé le 31 mars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne de 17,36 milliards de dollars établie par 9 analystes, selon Refinitiv.

Mais le bénéfice net attribuable aux actionnaires du plus grand fabricant mondial d'ordinateurs personnels a atteint 412 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes.

Véritable baromètre du marché mondial des PC, la société basée à Pékin a pris la tête du marché avec une part de 23,1 % sur la période janvier-mars, selon les données du cabinet d'études Counterpoint.

La ruée vers les PC pendant la pandémie a abouti à des ventes et des bénéfices records pour Lenovo au trimestre de décembre. Mais les ventes ont commencé à s'essouffler alors que la Chine, le plus grand marché de la société, a été frappée par la variante Omicron, incitant de nombreuses villes à imposer des lockdowns et à fermer des usines. (Reportage de Josh Ye ; Montage de Muralikumar Anantharaman et Stephen Coates)