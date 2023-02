Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de la société chinoise Lenovo chute de 24 % en raison de la baisse de la demande de PC.

Le plus grand fabricant mondial d'ordinateurs personnels (PC) a déclaré vendredi que le revenu total au cours du trimestre octobre-décembre était de 15,3 milliards de dollars, soit une baisse de 23 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les résultats ont été inférieurs à l'estimation moyenne de Refinitiv de 16,39 milliards de dollars établie par sept analystes.

L'apparition de la pandémie de COVID en 2020 a donné un énorme coup de fouet aux ventes d'appareils électroniques pour Lenovo et ses pairs dans le monde entier, car de nombreuses personnes ont choisi de travailler à distance et ont remplacé ou mis à niveau leurs gadgets. Cependant, la demande a commencé à baisser et les revenus de Lenovo ont commencé à se contracter au cours du trimestre juillet-septembre de l'année dernière.