Lenovo Group Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'ordinateurs, de serveurs et des périphériques mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - ordinateurs portables et de bureau, smartphones et tablettes (83,2%) ; - solutions de centres de données (9,5%) : serveurs, systèmes de stockage, logiciels, systèmes de réseautage, etc. ; - solutions logicielles et services gérés (7,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (25,7%), Asie-Pacifique (16,4%), Amériques (32,4%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (25,5%).

Secteur Matériel informatique