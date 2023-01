Le marché mondial des PC devrait se redresser fin 2023 - rapports

Les clients frappés par l'inflation et craignant la récession ont jusqu'à présent retardé les mises à niveau des systèmes, mais celles-ci seront poussées vers la fin de l'année et déclencheront la croissance du marché des PC, ont déclaré les cabinets d'études.

"Le segment commercial a plusieurs moteurs vers la croissance, y compris l'approche de la fin du support de Windows 10 et un cycle de rafraîchissement des bâtiments", ont déclaré les analystes d'IDC.

La reprise sera soutenue par une hausse de la demande d'éducation sur les principaux marchés, les appareils déployés pendant le pic de la pandémie arrivant en fin de cycle de vie, selon Ishan Dutt, analyste de Canalys.

"Nous prévoyons que les achats retardés commenceront à stimuler le marché à la fin de 2023, et que la dynamique s'accélérera en 2024."

L'industrie des puces devrait, elle aussi, rebondir vers la fin du premier semestre de cette année, après un ralentissement dû à l'effondrement de la demande de produits électroniques l'an dernier, l'inflation galopante ayant poussé les consommateurs à faire attention à leurs dépenses.

Les expéditions de PC ont chuté de 16,5 % pour atteindre 292,3 millions d'unités en 2022, selon IDC. Les expéditions du quatrième trimestre ont diminué de 28,1 %.

Le fabricant de PC HP Inc a vu ses expéditions diminuer d'environ 25 % l'année dernière, suivi par Lenovo Group Ltd et Dell Technologies Inc, selon IDC. Apple Inc. est le seul grand fabricant de PC à avoir vu ses livraisons augmenter en 2022, selon IDC.

Les actions de Dell et HP ont chuté de 27 % et 29 %, respectivement, l'année dernière, tandis que Lenovo a baissé d'environ 28 %. Les actions des fabricants de puces pour PC, Intel Corp, ont chuté de 48 % et Advanced Micro Devices Inc, de 55,5 % au cours de cette période.