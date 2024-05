Aujourd’hui, Lenovo™ a lancé le Lenovo Yoga™ Slim 7x et le Lenovo ThinkPad™ T14s Gen 6, ses premiers PC Copilot+ de nouvelle génération alimentés par Snapdragon® X Elite. Alors que l’industrie des PC entre dans une nouvelle phase avec l’ère de l’intelligence artificielle, Lenovo s’apprête à offrir de nouveaux niveaux de personnalisation dans l’informatique personnelle à travers sa gamme de PC. Grâce au traitement local et intelligent des tâches par logiciel et à une productivité, une créativité et une sécurité accrues, ces PC Copilot+ offrent une toute nouvelle expérience en matière d’interaction avec les PC. Lenovo élargit son portefeuille déjà bien fourni d’appareils, de logiciels et de services optimisés pour l’IA avec deux nouveaux ordinateurs portables destinés aux clients et utilisateurs professionnels : le Lenovo Yoga Slim 7x et le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6.

Dotés du nouveau processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm Technologies comprenant le CPU 12 cœurs Qualcomm Oryon™, le GPU Qualcomm Adreno™ et un NPU (neural processing unit) Qualcomm Hexagon™ dédié, les nouveaux ordinateurs portables offrent une performance par watt1 de premier plan, avec le NPU IA le plus rapide à ce jour, traitant jusqu’à 45 trillions d’opérations par seconde (TOPS). Grâce aux dernières améliorations apportées par Microsoft et Copilot+, les utilisateurs peuvent désormais accéder aux fonctionnalités LLM (grand modèle de langage) même lorsqu’ils sont déconnectés, leur permettant de gagner en productivité et en créativité. Les tout derniers ordinateurs portables de Lenovo permettent aux utilisateurs de puiser dans la vaste base de connaissances de Copilot+ et d’explorer des possibilités créatives infinies. En s’appuyant sur l’IA générative et l’apprentissage automatique, Copilot+ aide à rédiger des textes convaincants, à créer des visuels attrayants et à rationaliser les tâches de productivité courantes. Offrant la possibilité de travailler hors ligne avec la même fluidité qu’en ligne, le Yoga Slim 7x et le ThinkPad T14s Gen 6 établissent de nouvelles normes en matière d’innovation dans le domaine des PC conçus pour l’IA, promettant une expérience futuriste et rationalisée aux utilisateurs finaux.

« Alors que nous entrons dans l’ère des PC IA – moment qui représente un point d’inflexion unique en 30 ans de présence sur le marché – nous sommes fiers d’offrir l’un des plus vastes portefeuilles d’appareils prêts pour l’IA, de solutions alimentées par l’IA et d’expériences optimisées par l’IA aux clients du monde entier, et donc de mettre l’IA à la portée de tous », a déclaré Luca Rossi, président du Groupe Dispositifs intelligents de Lenovo. « Le Lenovo Yoga Slim 7x et le ThinkPad T14s Gen 6 sont les nouveaux membres du portefeuille d’appareils de Lenovo qui exploitent la nouvelle puissance de l’IA ; ils sont dotés d’une batterie autonome sur plusieurs jours et proposent un traitement adapté au client plus rapide et plus sûr, qui permet aux utilisateurs de profiter de ce qui se fait de mieux en termes de personnalisation et de contrôle, libérant leur potentiel illimité pour une expression créative et une productivité inégalées. »

« La synergie entre Lenovo et Microsoft témoigne de notre vision commune de l’innovation et de l’excellence. Notre partenariat a permis de repousser les limites du possible, en offrant une technologie de pointe qui permet aux individus et aux organisations d’en faire toujours plus. Avec le lancement par Lenovo dans la gamme des PC Copilot+ du Yoga Slim 7x et du ThinkPad T14s Gen 6, nous établissons une nouvelle norme en termes d’informatique améliorée par l’IA, en offrant des expériences intuitives et transformatrices inégalées. L’engagement de Lenovo en matière de qualité, combiné aux prouesses de Microsoft en matière d’IA, garantit à nos clients l’accès aux solutions les plus avancées et les plus fiables du marché », a confié pour sa part Mark Linton, vice-président du département Device Partner Sales de Microsoft Corp.

Le Lenovo Yoga Slim 7x : Une façon plus intelligente de créer

Avec le Lenovo Yoga Slim 7x alimenté par l’IA, les créateurs peuvent consacrer moins de temps à l’édition, au rendu et au traitement, et plus de temps à la création, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Le NPU Hexagon au sein du processeur Snapdragon X Elite du Lenovo Yoga Slim 7x offre aux créateurs un accès embarqué à des fonctions telles que la conversion de texte en image, des fonctionnalités avancées d’édition de photos et de vidéos, la création de texte et le retour d’information sur l’édition, ainsi que de nombreuses autres fonctions qui libèrent du temps pour mieux se concentrer sur la conception de nouveaux projets créatifs. Parmi les autres expériences utilisateur plus intelligentes, il convient de citer une qualité et une fonctionnalité avancées de la caméra et des appels, un son haute définition sans perte, le streaming 4K, une connectivité internet plus rapide et une sécurité renforcée. Cela signifie que si le Lenovo Yoga Slim 7x peut gérer des tâches complexes avec rapidité, il est également extrêmement économe en énergie lorsque les charges de traitement diminuent, ce qui se traduit par une autonomie de plusieurs jours de la batterie de 70 Wh2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’interrompre le flot des idées. Le Lenovo AI Core travaille également en tandem avec le processeur Snapdragon X Elite pour déterminer intelligemment le scénario exact de l’utilisateur, et ajuster la puissance et l’efficience de façon dynamique en fonction de la tâche à accomplir. Cela signifie l’accès à de puissantes fonctionnalités basées sur l’IA dans un appareil portable fin, prêt à être utilisé à tout moment et en tout lieu, dès que la créativité se manifeste.

Avec un poids démarrant à seulement 2,82 livres (1,28 kg) et une épaisseur de 0,50 pouce (12,9 mm), le Lenovo Yoga Slim 7x est aussi portable que puissant. Les créations réalisées sur le Lenovo Yoga Slim 7x prennent vie sur l’écran tactile OLED PureSight de 14,5 pouces 16:10 3K 90 Hz de 1000 nits de luminosité maximale avec prise en charge à 100 % des gammes de couleurs sRGB et P3, ainsi que prise en charge de la lumière bleue faible par TUV Rheinland. La webcam MIPI IRHD offre des images plus nettes lors des appels vidéo et comprend quatre microphones à authentification vocale pour des conversations plus claires. Le son est également d’une clarté saisissante grâce au système sonore à quatre haut-parleurs de la Lenovo Premium Suite. La distance entre chaque touche est de 1,5 mm sur le clavier Premium Suite. L’ajout du nouveau revêtement Yoga aux propriétés anti-huile plus durables améliore la sensation et le confort de frappe, tandis que le pavé tactile de 135 x 80 mm offre une plus grande précision lors des déplacements.

Le Lenovo Yoga Slim 7x est également économe en ressources dans sa conception et son emballage, aucun plastique n’étant utilisé dans les matériaux d’emballage. L’appareil est livré dans des boîtes fabriquées à partir de papier certifié FSC™ et d’autres matériaux contrôlés3, tandis que de la pulpe de papier pressée à sec est utilisée comme rembourrage, et que la sacoche du système, incluse, est fabriquée en fibre de bambou rapidement renouvelable. Lenovo propose également un service de compensation des émissions de CO2 qui permet aux utilisateurs de compenser les émissions estimées de CO2 associées à leur appareil tout au long de son cycle de vie moyen, en achetant des crédits de compensation pour soutenir des projets d’action climatique vérifiés (mécanisme MDC, Gold Standard®, programmes de la Climate Action Reserve et des Nations unies), visant à réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Le Yoga Slim 7x bénéficie également du service d’assistance avancé Lenovo Premium Care, par le biais duquel il est possible d’obtenir une assistance matérielle et logicielle personnalisée de la part de techniciens experts, avec des réparations rapides en cas de besoin.4

Le ThinkPad T14s Gen 6, un appareil conçu pour les affaires

Le ThinkPad T14s Gen 6 est le premier PC Copilot+ commercial de nouvelle génération de Lenovo, et il marque une étape importante dans le domaine des PC alimentés par l’IA à usage commercial. Doté d’un processeur Snapdragon X Elite avancé, d’un GPU Adreno intégré et d’un moteur d’intelligence artificielle intégré, le ThinkPad T14s Gen 6 promet une expérience utilisateur supérieure et établit une nouvelle référence en termes de performance et d’efficacité parmi les ordinateurs portables professionnels sous Windows. Le NPU de 45 TOPS intégré offre des capacités d’IA suprêmes sur l’appareil, visant à améliorer la productivité et à faciliter la fluidité du processus de création. Le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 permet aux utilisateurs d’explorer des possibilités créatives infinies grâce à de nouveaux outils de création. Copilot+ aide à rationaliser les tâches de productivité courantes via la puissance de l’IA générative et de l’apprentissage automatique, et, grâce à l’intégration transparente dans les applications de Microsoft 3655, l’utilisateur obtient une efficacité au travail telle qu’il a l’impression d’avoir d’un assistant personnel alimenté par l’IA au bout de ses doigts.

Équipé de la mémoire LPDDR5x haute vitesse pouvant atteindre 64 Go6 et logé dans un boîtier ultrafin de 14 pouces aux bords étroits, le ThinkPad T14s Gen 6 déborde de sophistication professionnelle. Les utilisateurs pourront bénéficier de collaborations vidéo exceptionnelles grâce à la barre de communication pratique qui abrite une caméra MIPI FHD+IR dotée d’un obturateur physique pour plus de confidentialité. Et ils pourront rester connectés grâce aux capacités Wi-Fi 7 et 5G sub 6 en option6, garantissant une connectivité constante où qu’ils aillent. La batterie de 58 Wh leur permettra en outre de profiter d’une autonomie de plusieurs jours2 en utilisant le panneau d’affichage basse consommation plus économe en énergie.

Windows sur Snapdragon pour l’entreprise

Dans le cadre d’une collaboration tripartite de longue durée, Lenovo, Qualcomm Technologies et Microsoft ont dressé une liste exhaustive de plus d’une centaine d’applications logicielles d’entreprise provenant d’éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors, ISV) et optimisées pour une fonctionnalité native sur Windows alimentée par Snapdragon. Grâce à une approche avant-gardiste et à un accent mis sur divers domaines critiques comme la gestion des appareils, la collaboration, la productivité et la sécurité de la puce au nuage, les membres de la collaboration tripartite s’associent activement avec des sociétés de logiciels à valeur ajoutée commerciale de pointe, telles que DynamoAI, qui utilisent la technologie de l’IA pour assurer une efficacité et une protection supérieures4.

À l’ère de l’IA, il est essentiel de protéger en permanence les appareils et les données des organisations ainsi que leur confidentialité. Le ThinkPad T14s Gen 6 permet de gérer et de minimiser les risques au niveau de chaque point d’extrémité grâce aux fonctions de sécurité et aux solutions ThinkShield qui donnent la priorité à la protection sans compromettre l’efficacité. Des partenaires logiciels, comme SentinelOne, par exemple, permettent aux entreprises de mettre en place une défense solide et multicouche contre les rançongiciels. En outre, ThinkShield offre une détection des menaces alimentée par l’IA avec un processus de démarrage sécurisé et un micrologiciel capable d’autorétablissement qui constitue une base solide pour la sécurité globale du système, fonctionnant de concert avec l’unité de traitement sécurisée de Qualcomm et la solution Microsoft Pluton.

Tirant parti de la grande expertise de Lenovo dans la fourniture d’ordinateurs portables ThinkPad basés sur la technologie ARM pour les entreprises, le ThinkPad T14s Gen 6 se distingue par son éventail de fonctions de sécurité évolutives, de personnalisation et de services de déploiement alimentés par Lenovo TruScale™. Cela permet aux administrateurs informatiques de gérer stratégiquement, avec précision et avec confiance le déploiement d’appareils PC IA de nouvelle génération dans leur flotte. Ces services visent à protéger les informations sensibles et à fournir la flexibilité et le contrôle nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises dans le cadre de déploiements à grande échelle.

Disponibilité et prix aux États-Unis7

Le Lenovo Yoga Slim 7x sera disponible à compter de juin 2024, à un prix de départ prévu de 1 199 USD.

Le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 sera disponible à compter de juin 2024, à un prix de départ prévu de 1 699 USD.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 62 milliards de dollars, figurant au 217e rang du classement Fortune Global 500, qui emploie 77 000 personnes dans le monde entier et est au service de millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse, à savoir offrir une technologie plus intelligente à tout le monde, Lenovo continue sur sa lancée en tant que plus grande entreprise de PC au monde en poursuivant son expansion dans des domaines de croissance qui contribuent au progrès des technologies de la « nouvelle TI » (client, périphérie, cloud, réseau et renseignement), notamment les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo qui change le monde, construit un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tout le monde, partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site suivant https://lenovo.com et découvrez les dernières infos sur notre StoryHub.

1 Source : Qualcomm. Les performances sont basées sur l’utilitaire GeekBench 2024 Multi-Thread sous Windows 11 OS exécuté en mars 2024. Le Snapdragon X Elite a été testé à l’aide d’un modèle de référence Qualcomm sous Windows 11 OS.

2 Toutes les affirmations relatives à la durée de vie de la batterie sont approximatives et basées sur des tests internes effectués dans des conditions optimales de laboratoire et de réseau. Les performances réelles de la batterie varient et dépendent de nombreux facteurs, notamment la configuration et l’utilisation du produit, le logiciel, les conditions d’exploitation, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de gestion de l’alimentation, la luminosité de l’écran et d’autres facteurs. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.

3 Toutes les boîtes utilisées pour l’emballage sont fabriquées à partir de papier certifié FSC™ et d’autres matériaux contrôlés. Codes de licence FSC : C118727.

4 Les produits et services d’assistance sont soumis à disponibilité et peuvent varier selon les régions, Lenovo se réservant le droit d’ajuster les offres sans préavis. Premium Care for Gaming donne accès à des techniciens avancés, en conformité avec les meilleurs accords de niveau de service (SLA) disponibles. Les niveaux de service peuvent varier en fonction des modalités de transport, d’enlèvement, de retour, ou de dépôt dans des zones géographiques spécifiques. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres de service, les caractéristiques et les spécifications à tout moment et sans préavis.

5 Les fonctions d’IA peuvent nécessiter l’achat d’un logiciel, d’un abonnement ou une activation par un fournisseur de logiciel ou de plateforme, ou peuvent être accompagnées d’exigences spécifiques en matière de configuration ou de compatibilité.

6 Plusieurs configurations, dont la mémoire LPDDR5x 64 Go, le module WWAN 5G Sub-6, et le panneau d’affichage à faible consommation, seront disponibles ultérieurement au cours de l’année 2024.

7 Les prix sont susceptibles d’être hors taxes et de ne pas comprendre les frais d’expédition ou certaines options, et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis ; des conditions générales supplémentaires s’appliquent. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de mise en rayon et les options de couleur peuvent varier selon les régions et certains produits peuvent n’être disponibles que sur certains marchés. Toutes les offres sont soumises à disponibilité. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres, les caractéristiques et les spécifications des produits à tout moment et sans préavis.

8 La capacité de stockage et la mémoire interne réellement disponibles sont inférieures et varient en raison de nombreux facteurs, notamment le formatage, le partitionnement et le système d’exploitation, entre autres, qui utilisent une partie de cette capacité. La capacité disponible peut changer avec les mises à jour logicielles.

9 En attente de la certification USB4 prévue pour juillet 2024, sous réserve du calendrier de certification.

LENOVO, YOGA, THINKPAD, THINKSHIELD et TRUSCALE sont des marques commerciales de Lenovo. TÜV est une marque déposée du Groupe TÜV Rheinland. Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm, Snapdragon, Hexagon et Adreno sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated. Wi-Fi est une marque commerciale de la Wi-Fi Alliance. SENTINELONE est une marque commerciale de Sentinel Labs, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2024 Lenovo Group Limited.

