Les actions chinoises ont clôturé en hausse jeudi après que des données commerciales solides pour le mois d'avril ont renforcé les signes d'une reprise de la demande, tandis que la dernière politique immobilière dans une mégalopole a également amélioré le sentiment.

Les exportations et les importations de la Chine ont renoué avec la croissance en avril après s'être contractées le mois précédent, ce qui témoigne d'une amélioration encourageante de la demande dans le pays et à l'étranger.

Par ailleurs, la métropole de Hangzhou, dans l'est de la Chine, a déclaré jeudi qu'elle lèverait toutes les restrictions sur l'achat de logements afin de soutenir son marché immobilier, ce qui laisse entrevoir la possibilité que d'autres villes suivent cet exemple.

"Les politiques dans le secteur de l'immobilier changent de manière significative ces derniers temps", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"Une stabilisation du secteur immobilier contribuerait à stimuler la demande intérieure et à atténuer la pression déflationniste.

** À la clôture, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,83 % à 3 154,32.

** L'indice CSI300 a progressé de 0,95 %, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,48 %, le secteur de la consommation de base en baisse de 0,05 %, l'indice immobilier en hausse de 2,04 % et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,56 %.

** L'indice Hang Seng a gagné 223,95 points ou 1,22% à 18 537,81. L'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 1,61% à 6 560,67.

** En Chine, l'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en hausse de 1,34% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a progressé de 1,871%.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a baissé de 0,27%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en baisse de 0,34%.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 0,4 %, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 2,16 %, le secteur financier a terminé en hausse de 0,38 % et le secteur de l'immobilier a augmenté de 1,39 %.

** Le plus grand gain sur le Hang Seng a été Lenovo Group Ltd , qui a gagné 8,72%, tandis que le plus grand perdant a été Li Auto Inc, qui a chuté de 2,01%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Varun H K et Janane Venkatraman)