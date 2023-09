(Alliance News) - Engage XR Holdings PLC a déclaré lundi que sa perte semestrielle s'était réduite et que son chiffre d'affaires avait augmenté, et qu'elle s'attendait à ce que les collaborations stimulent sa croissance au cours des six prochains mois.

Les actions d'Engage XR ont bondi de 12 % à 3,20 pence l'unité à Londres lundi matin.

Au cours du semestre clos le 30 juin, le groupe de technologie et de logiciels de réalité virtuelle basé à Waterford, en Irlande, a déclaré que la perte avant impôts s'est réduite à 2,2 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 17 %, à 2,1 millions d'euros, contre 1,8 million d'euros l'année précédente.

Cette progression est due à une "accélération continue" des revenus de sa plateforme Engage, qui a contribué à 93 % du revenu total de la société.

En ce qui concerne l'avenir, Engage XR est "optimiste" pour le deuxième semestre 2023, notant que le dernier trimestre de l'année est traditionnellement sa période de croissance la plus active, lorsque la plupart de ses renouvellements de contrats ont lieu.

La société a ajouté qu'elle s'attend à des "opportunités de revenus supplémentaires" potentielles grâce à ses collaborations avec le conglomérat technologique Meta Platforms Inc et le concepteur et fabricant d'électronique Lenovo Group Ltd.

L'année dernière, Engage et Lenovo ont signé un accord de partenariat portant sur la revente et la distribution par Lenovo de licences d'utilisateur final de la plateforme métaverse d'Engage pour les entreprises, Engage Link. Lenovo est l'un des 14 partenaires de lancement d'Engage et construit son propre monde virtuel au sein d'Engage Link.

Engage collabore également avec Meta depuis l'année dernière sur une série de projets, notamment son casque de réalité virtuelle Quest 2.

Le directeur général d'Engage XR a déclaré : "La liste des clients, le nombre d'utilisateurs et le chiffre d'affaires d'Engage continuent de croître. Compte tenu de la forte baisse mondiale des dépenses technologiques, cette performance est une excellente confirmation de la valeur que les clients pensent qu'Engage apporte à leurs entreprises".

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.