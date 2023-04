Les livraisons mondiales d'ordinateurs personnels chutent au premier trimestre, Apple étant le plus touché - IDC

Dans le rapport publié dimanche, l'International Data Corporation (IDC) indique que les livraisons mondiales de PC se sont élevées à 56,9 millions au premier trimestre de cette année, contre 80,2 millions au cours de la même période de l'année dernière.

Ces livraisons s'inscrivent dans le prolongement d'une baisse similaire de 28,1 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre 2022.

Parmi les cinq principales entreprises de PC analysées dans le rapport, les expéditions d'Apple au premier trimestre ont connu la plus forte baisse de 40,5% par rapport à la même période en 2022, Dell Technologies Inc arrivant en deuxième position avec une baisse de 31%.

Lenovo Group Ltd, Asustek Computer Inc et HP Inc ont également enregistré une baisse de leurs livraisons, selon IDC.

En février, Apple a indiqué que les ventes de ses ordinateurs Mac, qui avaient connu un essor pendant la vague de travail à domicile au cours de la pandémie, avaient diminué de 29 % en glissement annuel pour atteindre 7,7 milliards de dollars au cours du trimestre le plus récent.

"Les résultats préliminaires représentent également une coda à l'ère de la demande induite par le COVID et un retour, au moins temporaire, aux tendances d'avant le COVID. Le volume des expéditions au premier trimestre 2023 était nettement inférieur aux 59,2 millions d'unités expédiées au premier trimestre 2019 et aux 60,6 millions au premier trimestre 2018", a déclaré IDC.

"La pause dans la croissance et la demande donne également à la chaîne d'approvisionnement une certaine marge de manœuvre pour effectuer des changements, car de nombreuses usines commencent à explorer des options de production en dehors de la Chine."

Les inquiétudes concernant les ralentissements dans les principales économies demeurent, les récents tumultes dans le secteur bancaire exacerbant les craintes qu'une inflation galopante et une politique monétaire stricte n'entravent la croissance et les investissements financiers.

Si l'économie est orientée à la hausse d'ici 2024, "nous prévoyons une hausse significative du marché car les consommateurs cherchent à se rafraîchir, les écoles cherchent à remplacer les Chromebooks usés et les entreprises passent à Windows 11", a déclaré Linn Huang, vice-président de la recherche, Devices and Displays chez IDC.

"Si la récession sur les marchés clés se prolonge l'année prochaine, la reprise pourrait être difficile.