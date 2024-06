Cette tablette de divertissement de 11,5 pouces avec huit haut-parleurs JBL® produit des basses profondes et des aigus nets pour une expérience d’écoute de haut niveau

Lenovo™ a présenté aujourd’hui la Lenovo Tab Plus, une tablette de divertissement qui offre une expérience sonore exceptionnelle grâce aux huit haut-parleurs JBL à structure matricielle Hi-Fi accordés par Dolby Atmos®. Conçue pour les mélomanes, cette tablette de 11,5 pouces complète un son de qualité supérieure avec un écran 2K pour des visuels éclatants et un support réglable pour un plaisir optimal sous tous les angles.

Lenovo Tab Plus (Photo: Business Wire)

« Les tablettes ont évolué pour répondre aux besoins des personnes qui font la transition entre le travail, les études et les loisirs, en offrant une combinaison équilibrée de mobilité et de performance », déclare Tony Chen, vice-président de la division Tablettes au sein du groupe des appareils intelligents de Lenovo. « À mesure que le marché des tablettes se redresse1, les clients peuvent s’attendre à une différenciation accrue des produits Lenovo grâce à des caractéristiques qui répondent à leurs besoins particuliers. La Lenovo Tab Plus est l’exemple parfait d’une tablette bien équilibrée qui offre un son de qualité supérieure pour une expérience de divertissement vraiment immersive. »

De l’inspiration à chaque note

Appareil essentiel pour les mélomanes, la Lenovo Tab Plus transforme pratiquement n’importe quel endroit en un sanctuaire de divertissement personnel grâce à un son stéréo d’une puissance de 26 W. Dotée de huit haut-parleurs JBL Hi-Fi, dont quatre tweeters matriciels et quatre woofers à équilibrage de force logés dans quatre enceintes totalisant 22 cc, cette tablette donne vie à n’importe quelle chambre ou salle de séjour grâce à des basses plus profondes et plus prononcées et à des aigus plus clairs. Elle est en outre ajustée avec Dolby Atmos et prend en charge l’audio haute résolution de 24 bits et 96 kHz lorsqu’elle est utilisée avec un casque.

Pour maximiser les fonctionnalités et le système audio de la tablette, conçu et mis au point avec JBL, la Lenovo Tab Plus se transforme en haut-parleur Bluetooth® pour un son fluide partout, diffusé en continu depuis votre appareil portable comme un smartphone, et est livrée avec une béquille intégrée pour une flexibilité d’affichage allant jusqu’à 175 degrés. Pour une personnalisation maximale du sonar, elle est équipée d’une commande de volume d’application personnalisée qui vous permet d’affiner les paramètres audio. Grâce au contrôle du volume des applications, la tablette augmente automatiquement le volume lorsque votre musique préférée ou votre application de podcast est ouverte, réduit le son lorsqu’un navigateur est sélectionné, et bien plus encore.

Une expérience de divertissement complète et ininterrompue

La Lenovo Tab Plus offre une expérience de divertissement complète, en associant ses prouesses de sonar à un écran 2K de 11,5 pouces certifié TÜV2 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui complète les sons nets et les basses stimulantes par des images vibrantes et des graphiques évocateurs. Un écran certifié TÜV est soumis à des tests pour garantir un faible niveau de lumière bleue et l’absence de scintillement pour un confort des yeux optimal. Pour garantir un divertissement continu en déplacement, la tablette est équipée d’une batterie de 8 600 mAh capable de diffuser en continu jusqu’à 12 heures3 et d’une charge rapide de 45 W qui permet d’atteindre une recharge complète en seulement 90 minutes3.

La dernière tablette de divertissement de Lenovo est équipée d’un processeur MediaTek™ Helio G99, offre jusqu’à 256 Go de stockage intégré4 avec une option d’extension par carte MicroSD (vendue séparément) et est résistante à l’eau et à la poussière conformément à la norme IP525. Elle intègre un mode de lecture immersive qui adoucit l’écran pour simuler la matrice de couleurs des pages d’un livre et peut se transformer en cadre photo numérique ou en horloge grâce au mode veille. Le mode veille est automatiquement activé7 lorsque la Lenovo Tab Plus n’est pas utilisée et qu’elle se recharge en mode paysage avec la béquille.

La Lenovo Tab Plus protège les utilisateurs grâce à un tableau de bord de confidentialité qui permet au propriétaire de gérer les permissions, offrira des mises à niveau pendant 2 ans avec 4 ans de correctifs de sécurité jusqu’en juin 2028, et est disponible avec Lenovo Premium Care6 pour une assistance technique personnalisée et Lenovo Accidental Damage Protection One6 pour la sécurité contre les chutes ou déversements accidentels. La tablette est compatible avec le Lenovo Tab Pen Plus, le chargeur mural Lenovo 68W USB-C, le clavier sans fil Lenovo Multi-Device et une housse de protection en matériau Dupont™ Tyvek® et en cuir PU6.

Prix et disponibilité8

La Lenovo Tab Plus est désormais disponible sur certains marchés mondiaux avec un prix de départ prévu de 279 € (TVA comprise) et de 289,99 $.

À propos de Lenovo

