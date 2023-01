World View, le leader de l'exploration stratosphérique, s'apprête à entrer en bourse via un accord de SAVS avec Leo Holdings Corp. II

World View, un chef de file mondial de l’exploration et du vol stratosphériques, sera bien positionné pour renforcer sa position de leader dans le secteur de la télédétection stratosphérique

World View, un leader mondial de l’exploration et du vol stratosphériques, et Leo Holdings Corp. II ("Leo") (NYSE: LHC), une société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises qui fera de World View une société cotée en bourse. La transaction valorise la société fusionnée à une valeur d’entreprise estimée à 350 millions de dollars. À la clôture de la transaction, la société fusionnée continuera d'évoluer sous le nom de World View.

World View prévoit d’utiliser le capital pour étendre son activité mondiale de télédétection à de nouveaux marchés et secteurs qui bénéficieront des avantages uniques offerts par la télédétection via la stratosphère, qui ne sont pas disponibles avec l’imagerie satellitaire traditionnelle ou la surveillance par avions à voilure fixe. World View continuera également de développer ses capacités de prochaine génération, y compris ses activités de tourisme spatial, de recherche et de formation.

Aperçu de la transaction

À la suite de la transaction avec Leo, World View pourrait recevoir jusqu’à 121 millions de dollars en produit brut, en supposant qu’aucun actionnaire ne choisisse de racheter ses actions dans le cadre de la proposition de regroupement d’entreprises et après avoir donné effet à une proposition de financement de transaction à lever par les deux parties pour un produit cible de 75 millions de dollars.

Les conseils d’administration de World View et Leo ont approuvé à l’unanimité la transaction. La transaction nécessitera l’approbation des actionnaires de World View et des actionnaires de Leo et sera soumise à d’autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2023.

Des renseignements supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l’accord de fusion, seront fournis dans un rapport de situation sur le formulaire 8-K qui sera déposé par Leo Holdings Corp. II auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") et seront disponibles à l’adresse www.sec.gov.

Faits saillants de l’investissement de World View

La société fusionnée post C.A. bénéficiera de solides partenariats stratégiques nationaux de sécurité, de recherche et commerciaux, et de protocoles d’entente

Visibilité du chiffre d’affaires à court terme sur plusieurs segments verticaux

Une technologie démontrée apporte de la valeur à des marchés adressables importants et en croissance

Technologies et procédés protégés par brevet, offrant des barrières attrayantes à l’entrée

Éthique d'entreprise axée sur la Terre, y compris la priorité aux vols stratosphériques pour mieux comprendre et protéger l’écosystème fragile de notre planète

Équipe expérimentée et de classe mondiale de visionnaires dotés d’une expérience et d’une expertise approfondies en matière d’exécution dans le domaine des services de vol et de télédétection stratosphériques

"L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante dans le modèle d’affaires de World View", déclare Ryan M. Hartman, président et chef de la direction de World View. "Nous existons pour inspirer, créer et explorer de nouvelles perspectives pour un avenir radicalement amélioré. Cette fusion avec Leo nous permet d’étendre notre expertise démontrée et notre solide base de partenariats stratégiques pour répondre à la demande croissante du marché en matière de données et d’analyses depuis la stratosphère."

Le marché mondial de la télédétection devrait atteindre 23 milliards de dollars d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de 9,8% (Hexa Research, 2019). World View pense que cette croissance proviendra d’une variété de segments verticaux, y compris la défense et la sécurité nationale, l’énergie et l’électricité, l’agriculture, la surveillance météorologique et d’autres secteurs commerciaux.

"World View est déjà un chef de file dans une économie stratosphérique en plein essor, avec des succès notables dans la mission de plusieurs partenaires stratégiques clés et des technologies critiques protégées par brevet", déclare Lyndon Lea, président et chef de la direction de Leo. "En combinant le modèle d’affaires éprouvé de World View et sa vision de l’avenir axée sur la mission avec les connaissances institutionnelles de l’équipe de Leo, nous sommes enthousiastes et confiants dans la capacité de World View à étendre sa portée mondiale à travers ses offres commerciales et gouvernementales."

Combler une lacune critique dans la télédétection

L’approche unique de World View en matière de télédétection via des ballons stratosphériques offre des avantages significatifs qui ne sont pas disponibles via les sources traditionnelles d’imagerie des satellites et des avions à voilure fixe. World View offre à ses clients une résolution d’imagerie supérieure en volant cinq fois plus près de la Terre que les satellites traditionnels. En outre, grâce à sa technologie exclusive de contrôle de l’altitude, World View offre jusqu’à 45 jours de vol continu, tout en offrant une station persistante et à petit rayon en gardant une zone d’intérêt spécifique pendant plusieurs semaines à la fois.

Les systèmes configurables de télédétection stratosphérique de World View permettent aux gouvernements, aux organisations et aux entités commerciales de recueillir des données et des analyses pour répondre à divers critères de mission. La polyvalence des charges utiles permet aux systèmes de collecter des données à partir de plusieurs capteurs à la fois, y compris électro-optique, infrarouge à ondes courtes et moyennes, radar, hyperspectral, thermique et plus encore.

Les données recueillies à partir d’un vol de télédétection stratosphérique éclairent les actions dans un large éventail de cas d’utilisation, y compris:

Commandement, contrôle, communications, informatique, veille, surveillance et reconnaissance (C4ISR)

Suivi des actifs

Suivi de la chaîne d’approvisionnement

Inspection des pipelines et des conduites de services publics

Détection du méthane

Exploration énergétique non invasive

Suivi des feux de forêt et des tempêtes

Recherche sur le changement climatique

Surveillance agricole

Surveillance maritime

Communications

Principaux partenariats stratégiques et protocoles d’entente

Avec plus de 120 vols stratosphériques et 10 275 000 pieds verticaux survolés, World View a fourni des services de télédétection à des organisations gouvernementales et commerciales de premier plan, y compris la NASA, la NOAA, le Département de la Défense des États-Unis, l’United States Air Force, Sierra Nevada Corporation, Raytheon Technologies, le Southwest Research Institute et bien d’autres.

World View dispose également de plusieurs partenariats stratégiques actifs et de protocoles d’entente, dont Sierra Nevada Corporation, ScepterAir/ExxonMobil et Infleqtion. World View s’attend à ce que ces partenariats favorisent des progrès continus des services de télédétection disponibles depuis la stratosphère dans plusieurs industries clés, comblant ainsi une lacune critique dans l'actuel continuum d’imagerie et d’analyse spatiale.

Capacités futures

Animé d'un esprit d’exploration et d’innovation, World View a continué à identifier de nouvelles façons d’explorer et de mieux comprendre la planète à partir de la stratosphère. Cela inclut une meilleure compréhension de la stratosphère elle-même. La stratosphère est une couche largement sous-étudiée de l’atmosphère, avec d’importantes opportunités pour concevoir des missions de recherche et d’éducation spécialisées pour les scientifiques, les enseignants et les étudiants. World View développe actuellement un programme renforcé de mission de recherche et d’éducation pour faciliter ces missions scientifiques. Citons par exemple le partenariat de World View avec la NASA pour mener des expériences d’étudiants dans la stratosphère.

En plus de l’activité de télédétection en pleine croissance de World View, en octobre 2021, World View a annoncé son expansion future dans le secteur du tourisme spatial et de l’exploration spatiale. Cette unité commerciale de prochaine génération s’appuie sur la technologie brevetée, l’expertise, l’expérience en vol et la navigation stratosphérique de World View. Moins d’un an après l’annonce de cette future capacité, plus de 1 200 participants ont déjà réservé leurs places à 50 000 dollars, ce qui représente le plus grand nombre de places vendues dans la catégorie du tourisme spatial à ce jour.

Pour en savoir plus sur l’expertise de World View, pionnier de l’économie stratosphérique, visitez worldview.space.

Conseillers

Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Leo. Guggenheim Securities a agi en tant que conseiller financier de World View et Cooley LLP a agi en tant que conseiller juridique de World View. Dans le cadre de la transaction, Leo a conclu un partenariat avec New Vista Capital pour ajouter des experts sectoriels à l’équipe établie de Leo, qui continuera à conseiller la société fusionnée après la clôture de la transaction.

À propos de World View

World View est un leader mondial de l’exploration stratosphérique, fondé en 2012 et dont le siège social est situé à Tucson, en Arizona. World View présente un bilan éprouvé de nombreux vols stratosphériques réussis, et ouvre une nouvelle ère d’exploration stratosphérique pour permettre à l’humanité de comprendre et d'apprécier la Terre comme jamais auparavant. Avec une vision plus nette pour un avenir meilleur, World View s'attèle à inspirer, créer et explorer de nouvelles perspectives pour un avenir radicalement amélioré. Grâce à son activité de télédétection et à l’imagerie Stratollite®, et à ses solides capacités futures pour des missions de recherche et d’ingénierie ainsi que le tourisme spatial et l’exploration spatiale, World View s’efforce d’atteindre son objectif ultime: rendre hommage à la planète pour que les générations futures se sentent heureuses de l'habiter. Pour plus d’informations, visitez worldview.space.

À propos de Leo Holdings Corp. II et Leo Holdings

Leo Holdings Corp. II, actuellement coté à la Bourse de New York sous le mnémo LHC, est une société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) qui cherche à investir dans des entreprises de croissance axée sur l’entrepreneuriat qui visent à faire évoluer les secteurs ou les modèles d’affaires existants, ainsi que dans des entreprises en position de prospérer à l’ère de l’information numérique dans laquelle l’évolution du comportement des consommateurs crée la possibilité de rendements d'exception. Leo Holdings Corp. II fait partie d’une initiative de SAVS, Leo Holdings. Leo Holdings a été formé par les directeurs de Lion Capital, qui est dirigé par le fondateur et associé directeur, Lyndon Lea. L’équipe de direction de Leo Holdings possède une vaste expérience de la possession et de l’exploitation d’entreprises à l’échelle mondiale et travaille en collaboration depuis plus de 20 ans. Pour plus d’informations, visitez https://leoholdings.com/.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations incluses dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs aux fins des dispositions de règle refuge en vertu du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels que "penser", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention de", "s’attendre à", "planifier", "prévoir", "sembler", "chercher", "futur", "perspective", les conjugaisons au conditionnel et au futur, et des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits présents ou historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris en ce qui concerne la proposition de regroupement d’entreprises de World View avec Leo (le "Regroupement d’entreprises"), la capacité de Leo à réaliser les transactions proposées, les avantages attendus des transactions proposées et la performance financière future de la société fusionnée, y compris les projections financières, ainsi que la stratégie de la société fusionnée, les opérations futures, la situation financière estimée, la croissance estimative des revenus, les attentes en matière de perspectives, l’estimation de la croissance, la taille et les opportunités du marché, le calendrier et le processus de développement estimés, les approbations attendues par les organismes de réglementation et le calendrier associé, les plans et les objectifs de la gestion, ainsi que les futurs capacités, produits et opportunités de marché de World View, la capacité d’obtenir et de maintenir des relations stratégiques, les capacités de télédétection et le potentiel de croissance, ainsi que les attentes concernant la croissance des marchés de la télédétection et du tourisme spatial, entre autres, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont basés sur diverses hypothèses, qu’elles soient ou non identifiées dans le présent communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction de World View et de Leo et ne sont pas des prédictions du rendement réel. Ces énoncés prospectifs ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sont pas destinés à servir et ne doivent pas être interprétés par un investisseur en tant que garantie, assurance, prédiction ou déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de World View et Leo. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter: l’incapacité des parties à réaliser avec succès ou en temps opportun le Regroupement d’entreprises, y compris le risque que les approbations réglementaires requises ne soient pas obtenues, soient retardées ou soumises à des conditions imprévues qui pourraient nuire à la société fusionnée ou que les avantages attendus du Regroupement d'entreprises ne soient pas obtenus; le risque que le Regroupement d’entreprises ne soit pas terminé à la date limite du Regroupement d’entreprises de Leo; le fait de ne pas concrétiser les avantages attendus du Regroupement d'entreprises; les risques liés à l’incertitude des informations financières projetées en ce qui concerne World View; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible de donner lieu à la résiliation de l’accord définitif de regroupement d’entreprises; l’effet de l’annonce ou de l'instance de la transaction sur les relations d’affaires, les résultats d’exploitation et l'activité générale World View; les risques que le Regroupement d’entreprises perturbe les plans et les opérations actuels de World View; les risques liés aux besoins en capital de World View et à sa capacité à obtenir un financement adéquat; l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre World View ou contre les actions de Leo liées au Regroupement d’entreprises ou à tout accord connexe; la capacité de maintenir la cotation des titres de Leo à une bourse nationale de valeurs mobilières; les changements dans les conditions d'affaires, commerciales, financières, politiques et juridiques nationales et étrangères et les changements dans la structure du capital combiné; la capacité de mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après l’achèvement du Regroupement d’entreprises, et d’identifier et de réaliser d’autres opportunités; les risques liés au déploiement des activités de World View et au calendrier des étapes commerciales attendues; les effets de la concurrence sur les activités de World View; les risques liés au fonctionnement et à la gestion efficace de la croissance dans des conditions macroéconomiques évolutives et incertaines, telles que l’inflation élevée et les environnements de récession; les risques pour les activités de World View si les processus et les systèmes informatiques internes ne sont pas correctement entretenus; les risques liés à la dépendance opérationnelle de World View vis-à-vis d’entrepreneurs indépendants et de tiers; les risques associés à la dépendance de World View à l’égard de certains fournisseurs, y compris les récents ralentissements et perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale; les risques et les incertitudes liés aux opérations internationales de World View, y compris les éventuelles restrictions aux investissements transfrontaliers qui pourraient nuire à la situation financière de World View; la capacité à améliorer les marges et le rapport coût-efficacité; les risques persistants liés à la pandémie de COVID-19; et les risques associés à la capacité de World View à développer ses produits et à obtenir des approbations réglementaires ou à atteindre des jalons, y compris dans les délais prévus. La liste des facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Veuillez examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la section "Risk Factors" du prospectus final de la déclaration d’enregistrement de Leo sur le formulaire S-1, tel que modifié (dossier n°333-249676), la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 que Leo doit déposer auprès de la SEC et d’autres documents déposés ou qui peuvent être déposés par Leo de temps à autre auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Si l’un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Il peut y avoir des risques supplémentaires que ni Leo ni World View ne connaît actuellement ou que Leo ou World View ne considèrent actuellement pas comme signifiants qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Leo et World View concernant les événements et les points de vue futurs à la date du présent communiqué de presse. Leo et World View prévoient que les événements et les développements subséquents entraîneront des changements dans les évaluations de Leo et World View. Cependant, bien que Leo et World View puissent choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné à l’avenir, Leo et World View déclinent expressément toute obligation de le faire. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être invoqués pour représenter les évaluations de Leo et World View à compter de toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Certaines données de marché contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les estimations de la direction de World View et de Leo. World View et Leo ont obtenu les données sur l’industrie, le marché et la position concurrentielle utilisées tout au long du présent communiqué de presse à partir d’estimations et de recherches internes ainsi que de publications et de recherches sectoriels, d’enquêtes et d’études menées par des tiers. World View et Leo pensent que leurs estimations sont exactes à la date de ce communiqué de presse. Cependant, ces informations peuvent s’avérer inexactes en raison de la méthode par laquelle World View ou Leo a obtenu certaines des données pour ses estimations ou parce que ces informations ne peuvent pas toujours être vérifiées en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, le caractère volontaire du processus de collecte de données.

Informations importantes

Leo a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 (telle que modifiée ou complétée, la "Déclaration d’enregistrement"), qui comprendra une déclaration de procuration préliminaire/un prospectus de Leo, qui sera à la fois la déclaration de procuration qui sera distribuée aux détenteurs d'actions ordinaires de Leo dans le cadre de la sollicitation de procurations pour le vote par les actionnaires de Leo à l’égard de la proposition de Regroupement d’entreprises et des questions connexes qui peuvent être décrites dans la Déclaration d’enregistrement, ainsi que le prospectus relatif à l’offre et à la vente des valeurs mobilières à émettre dans le cadre du Regroupement d’entreprises. Une fois la Déclaration d’enregistrement déclarée effective, Leo enverra une déclaration de procuration définitif/un prospectus définitif et d’autres documents pertinents à ses actionnaires. Les actionnaires de Leo et les autres personnes intéressées sont invités à lire, lorsqu’ils seront disponibles, la déclaration de procuration préliminaire/le prospectus préliminaire, et les modifications y afférentes, ainsi que la déclaration de procuration définitive/le prospectus définitif en relation avec la sollicitation de procuration de Leo pour son assemblée des actionnaires qui doit être tenue pour approuver le Regroupement d'entreprises et les questions connexes étant donné que la déclaration de procuration/le prospectus contiendra des informations importantes sur Leo et World View et la proposition de Regroupement d'entreprises.

La déclaration de procuration définitive/le prospectus définitif sera envoyé par la poste aux actionnaires de Leo à partir d’une date d’enregistrement à établir pour le vote sur la proposition de Regroupement d’entreprises et les questions connexes. Les actionnaires pourront obtenir des exemplaires de la déclaration de procuration/du prospectus, lorsqu’ils seront disponibles, gratuitement, sur le site Web de la SEC www.sec.gov ou en adressant une demande à: Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, Londres SW1X 7HF, Royaume-Uni ou par courriel à brown@leo.holdings.

Participants à la sollicitation

Ce communiqué de presse n’est pas une sollicitation d’une procuration d’un investisseur ou d’un porteur de titres. Toutefois, Leo, World View et Leo Investors II Limited Partnership ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de leur direction et de leurs employés respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Leo relativement à la proposition de regroupement d’entreprises et aux questions connexes. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées sur les noms, les affiliations et les intérêts des administrateurs et dirigeants de Leo et World View dans la déclaration de procuration/le prospectus concernant la proposition de regroupement d’entreprises lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.

Ni offre, ni sollicitation

Le présent communiqué de presse n’est qu’à titre informatif et n’a pas pour but et ne doit pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d’une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ou une sollicitation d’un vote d’approbation. Il ne peut non plus y avoir de vente, d’émission ou de transfert de valeurs mobilières dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, et dans le cas contraire, conformément au droit applicable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230112005883/fr/