Leonardo DRS, Inc. est un fournisseur de produits et de technologies de défense utilisés dans les domaines terrestre, aérien, maritime, spatial et cybernétique. La société propose une gamme diversifiée de systèmes et de solutions de défense à toutes les branches de l'armée américaine, aux maîtres d'œuvre de l'aérospatiale et de la défense, aux agences de renseignement gouvernementales et aux clients militaires internationaux. La société concentre ses capacités dans des domaines d'importance critique pour l'armée américaine, tels que la détection, la guerre électronique (GE), la cybersécurité, l'informatique de réseau, les communications et la protection des forces. Elle opère dans trois segments : Advanced Sensor Technologies, qui fournit des technologies de capteurs électro-optiques, des systèmes laser, des systèmes de guerre électronique et des solutions de surveillance ; Network Computing & Communications, qui fournit des solutions électroniques de défense dans tous les domaines de la guerre ; et Integrated Mission Systems, qui fournit des systèmes de protection des forces, d'intégration de véhicules, de transport et de logistique, et de propulsion de navires.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense