Leonardo DRS, Inc. a annoncé son tout nouveau produit informatique de combat, qui vient s'ajouter au portefeuille de produits informatiques tactiques éprouvés de la société, utilisés par les armées américaines et alliées. Cette nouvelle offre est entièrement conforme à la suite de normes C4ISR/Electronic Warfare Modular Open Suite of Standards (CMOSS) de l'armée américaine. Cette plate-forme d'architecture de systèmes modulaires ouverts (MOSA) permettra une flexibilité et des capacités avancées destinées à faire converger certaines capacités de guerre de l'armée, telles que le commandement de mission, le mouvement et la manœuvre, et les feux.

La nouvelle plate-forme de l'entreprise est bien placée pour répondre aux exigences de l'armée américaine dans le cadre du programme CMOSS Mounted Form factor (CMFF). Ce nouveau système CMFF conçu par DRS est un centre informatique innovant de nouvelle génération pour les véhicules de combat. Il s'agit d'un système matériel robuste, léger et à architecture ouverte, conçu pour répondre aux besoins futurs de l'armée en matière de réseau informatique de combat. Il permet aux utilisateurs d'insérer des cartes de capacité 3U-VPX en réseau, prêtes à l'emploi, comprenant des applications de positionnement, de navigation et de synchronisation assurés (APNT), de commandement de mission et de radios multibandes définies par logiciel.

Cette capacité d'architecture ouverte de nouvelle génération permettra à l'armée américaine de mettre en œuvre les futures capacités technologiques en continu, tout en évitant les retards et les coûts liés à la propriété intellectuelle et au verrouillage des fournisseurs. En outre, cette plateforme CMFF avancée offrira aux soldats une meilleure connaissance de la situation et un meilleur réseau sur le champ de bataille. Les plates-formes informatiques actuelles de DRS sont utilisées par l'armée américaine et le corps des Marines pour le combat au sol et les flottes de véhicules tactiques à roues, permettant l'exécution du commandement de mission, le suivi logistique et le contrôle des tirs sur le champ de bataille multi-domaine d'aujourd'hui. Le nouveau système informatique DRS CMFF est une évolution naturelle du produit qui s'inscrit pleinement dans la vision de modernisation du réseau de l'armée.

Il représente l'engagement de l'entreprise envers les normes d'architecture ouverte et fait appel à une compréhension technique approfondie des exigences environnementales des véhicules de combat. Cette combinaison garantit la fourniture d'une solution à faible risque pour l'armée américaine. En outre, elle est conçue comme une capacité CMOSS fiable et essentielle à la mission, que les combattants peuvent utiliser sans hésitation dans la conduite d'opérations de combat à grande échelle.

DRS soutient l'approche modulaire des systèmes ouverts et est un participant majeur des efforts et des architectures CMOSS ; il est également un membre principal du consortium SOSA. Cette participation essentielle garantit l'interopérabilité des produits DRS pour les combattants de toutes les branches militaires. L'informatique en réseau est un axe stratégique clé pour l'entreprise, qui reste le principal fournisseur de technologies C5 avancées, permettant d'accroître les données et les communications nécessaires à la connaissance de la situation dans le cadre d'opérations multi-domaines sur le champ de bataille.

La société investit dans l'avenir de la C5 pour le DoD en développant la prochaine génération de systèmes MFOCS, des solutions de traitement de l'IA et des systèmes montés avancés alignés sur CMOSS/SOSA, tous destinés à permettre le traitement futur du réseau et de la plateforme afin d'améliorer la fusion des capteurs, la connaissance de la situation et de réduire la charge cognitive des commandants et des équipages.