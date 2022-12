Commande de 111 millions USD pour Leonardo de la part du gouvernement américain

(Alliance News) - Leonardo Spa a annoncé qu'elle se félicitait de l'annonce faite par le ministère américain de la Défense selon laquelle, dans le cadre du programme de construction d'un nouveau système d'entraînement avancé pour l'US Navy dont AgustaWestland Philadelphia Corp est responsable, elle a exercé son option pour fabriquer et livrer le quatrième lot de 26 hélicoptères TH-73A, d'une valeur de 110,5 millions USD.

Les hélicoptères seront construits à Philadelphie, et leur achèvement est prévu en décembre 2024.

En janvier 2020, Leonardo, par l'intermédiaire d'AgustaWestland Philadelphia, avait obtenu un contrat initial d'une valeur de 176 millions USD pour la production et la livraison de 32 hélicoptères TH-73A, ainsi qu'un ensemble initial de pièces de rechange, de soutien et d'équipements dédiés, ainsi que des services de formation pour les pilotes et les techniciens de maintenance.

En novembre 2020, des options avaient été exercées pour 36 autres hélicoptères, d'une valeur de 171 millions USD. En décembre 2021, l'achat de 36 unités supplémentaires, d'une valeur de 159,4 millions USD, a été confirmé. Les hélicoptères sont fabriqués dans l'usine de Leonardo à Philadelphie et servent à former la prochaine génération de pilotes pour l'US Navy, le Marine Corps et l'US Coast Guard. En septembre 2022, les 12 premiers élèves ont commencé à s'entraîner sur le TH-73A, baptisé "Thrasher" par la marine américaine. En novembre, les premiers de ces étudiants ont effectué leur premier vol en solo.

L'action de Leonardo est en hausse de 0,7 pour cent à 8,13 euros par action.

