Exclusif - Rheinmetall propose une offre non contraignante pour l'unité OTO Melara de Leonardo - sources

L'offre a été proposée fin mai et Rheinmetall cherche à acheter jusqu'à 49% de la société, ont déclaré les sources à Reuters jeudi, demandant à ne pas être nommées en raison de la sensibilité de l'affaire.

Rheinmetall a fixé une valeur de 190-210 millions d'euros (203,91- 225,37 millions de dollars) comme prix indicatif pour la participation de 49% dans OTO Melara, selon un document vu par Reuters. Cela impliquerait une valeur globale de près de 430 millions d'euros pour l'ensemble de l'unité.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité de disposer de systèmes de combat terrestre plus avancés et a poussé les pays européens à affecter davantage de ressources financières à la défense.

Les actions des entreprises de défense ont augmenté après que le chancelier allemand Olaf Scholz, dans un changement de politique majeur pour le pays après des décennies d'attrition des forces armées, s'est engagé en février à augmenter fortement les dépenses de défense.

Mais la volatilité du marché liée à la guerre et la concentration des gouvernements sur des questions majeures ont rendu difficile la réalisation de fusions, d'acquisitions et d'accords et ont limité la coopération tant attendue.

Leonardo n'était pas disponible pour un commentaire. Rheinmetall n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par Reuters par courriel.

Le gouvernement italien a été informé, ont dit les sources, mais Rheinmetall doit encore obtenir le soutien de l'Italie, a dit l'une des sources.

Rome a le pouvoir de bloquer ou de fixer des conditions strictes pour les rachats dans les secteurs stratégiques, tels que la défense, l'énergie et la banque.

Avant de donner son aval à tout changement de propriété d'OTO Melara, Rome veut que l'Italie soit incluse dans le projet franco-allemand de chars Main Ground Combat System (MGCS), plus connu sous le nom de "char du futur", a déclaré l'une des sources.

L'inclusion de l'Italie pourrait créer l'opportunité pour Leonardo de fournir des capteurs et des systèmes électroniques de défense pour les nouveaux chars.

Le document indique que Rheinmetall serait ouvert à l'avenir à l'acquisition de 2% supplémentaires ou plus dans OTO Melara - ce qui lui donnerait une participation majoritaire - conformément au plan industriel de la société et à la stratégie de ses parties prenantes.

En décembre, Leonardo a déclaré son intention de vendre OTO Melara, qui produit des canons navals et terrestres, ainsi que Wass, qui fabrique des torpilles, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à se concentrer sur les hélicoptères, les avions et l'électronique de défense.

Il a déclaré que les deux unités auraient de meilleures opportunités de croissance en dehors du groupe.

En mars, le PDG de Rheinmetall, Armin Papperger, a déclaré au journal italien Il Sole 24 Ore que le groupe allemand serait prêt à réaliser un investissement financier dans OTO Melara.

(1 $ = 0,9318 euros)