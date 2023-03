L'Europe en bas ; les banques en bas de la Piazza Affari

(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce lundi, l'effondrement de SVB continuant de secouer les secteurs financier et technologique, les valeurs bancaires se retrouvant à nouveau en bas des principales cotations italiennes ce matin.

Le FTSE Mib est donc en baisse de 2,0% à 26 739,84. Parmi les valeurs mineures, le Mid-Cap est en baisse de 2,0% à 42.888,46, le Small-Cap est en baisse de 1,1% à 29.834,11 et l'Italy Growth est dans le rouge de 0,8% à 9.360,61.

Le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,7 %, le FTSE 100 de Londres cède 0,9 % et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,6 %.

"Les investisseurs attendent avec impatience de voir si cette vague d'activités réglementaires visant à limiter les retombées de l'effondrement de la banque SVB contribuera à calmer la volatilité des marchés et, jusqu'à présent, l'action audacieuse semble fonctionner", a commenté Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Au Royaume-Uni, après une série d'offres émanant de banques plus petites, "HSBC a accepté de reprendre la branche britannique de SVB, ce qui devrait mettre fin au cauchemar que des milliers d'entreprises technologiques ont vécu ces derniers jours". Les actionnaires de HSBC peuvent avoir quelques inquiétudes quant à l'acquisition par la banque d'actifs qui ont été soumis à un tel nuage d'incertitude, en particulier l'exposition aux obligations, mais HSBC dit qu'elle s'attend à un gain de l'acquisition. Cette acquisition sera accueillie très favorablement par le gouvernement, car la crise imminente menaçait d'éclipser le jour du budget. En effet, un sauvetage massif du secteur technologique ne serait pas une bonne idée alors que des millions de personnes ont appris qu'il n'y avait que peu d'argent supplémentaire pour atténuer la crise du coût de la vie".

Sur le Mib, seul Leonardo est sauvé, le seul titre dans le vert de 2,5%. Les banques ont terminé en bas de l'échelle avec BPER Banca dans le rouge de 4,5%, Banco BPM et Intesa Sanpaolo en baisse de 3,7% et 3,3%. FinecoBank a également baissé de 3,2 %.

FinecoBank a annoncé vendredi qu'elle avait reçu du Conseil de résolution unique et de la Banque d'Italie la décision actualisée sur la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles, qui remplace la décision précédente communiquée en août 2021.

À partir du 1er janvier 2024, FinecoBank devra se conformer, sur une base consolidée, à une exigence de MREL de 18,91% de la TREA - 21,45% incluant l'exigence de tampon combiné et égale à 5,25% de la LRE, en assurant une augmentation linéaire des fonds propres et des passifs éligibles pour atteindre les exigences.

Nexi - en baisse de 2,9% - a annoncé vendredi qu'elle avait acheté 167 561 actions ordinaires entre le 3 et le 9 mars 2023.

Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 7,7696 euros pour un total de 1,3 million d'euros.

Poste Italiane - qui a baissé de 1,9 % - a annoncé vendredi un partenariat stratégique avec Deutsche Post DHL Group pour le marché italien et international des colis.

Sur le Mid-Cap, les dernières positions sont toutes dans les valeurs bancaires. Banca Popolare di Sondrio a cédé 4,9%, Banca Monte dei Paschi di Siena était dans le rouge de 4,5% et Credito Emiliano était en baisse de 3,8%. Vendredi, elle a annoncé qu'elle avait signé avec Credemholding le nouveau programme EMTN de 5 milliards d'euros.

Les émissions dans le cadre de ce programme peuvent également être émises dans un format ESG conformément au cadre d'obligations vertes, sociales et de développement durable du Credem Group.

Les revenus consolidés de Datalogic - dans le rouge de 1,8% - ont augmenté de 9,5% en 2022, a annoncé la société jeudi, atteignant 654,6 millions d'euros, contre 597,8 millions d'euros réalisés au 31 décembre 2021 ; à taux de change constants, les revenus ont augmenté de 4,4%.

Parmi les rares valeurs haussières figurent Juventus FC, LU-VE et Industrie De Nora, avec des gains compris entre 0,9% et 0,2%.

Chez Small, LVenture Group s'envole avec une hausse de 8,0 % après avoir annoncé, avec Digital Magics - en hausse de 1,5 % sur Italy Growth - qu'il a mandaté le PDG de LVG, Luigi Capello, et le président exécutif de DM, Marco Gay, pour signer un accord non contraignant sur l'intégration des deux sociétés, qui devrait être réalisée par la fusion de DM dans LVG.

Le conseil d'administration de Tesmec - en baisse de 5,0 % - a approuvé vendredi le projet d'états financiers annuels et consolidés pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 245,2 millions d'euros, en hausse par rapport aux 194,3 millions d'euros enregistrés en 2021.

Le bénéfice net s'élève à 7,9 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 2021 (1,2 million d'euros).

L'Ebitda pour 2022 a été de 35,2 millions d'euros, une amélioration par rapport aux 28,1 millions d'euros de l'année précédente.

Le conseil d'administration de Caltagirone a examiné et approuvé vendredi le projet d'états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, faisant état de revenus en hausse de 23 % à 1,99 milliard d'euros, contre 1,62 milliard d'euros. Le conseil a également proposé un dividende de 0,15 EUR, contre 0,10 EUR en 2021.

L'action ouvre en hausse de 1,3 %.

Parmi les PME, Masi Agricola a ouvert en hausse de 0,8% après avoir annoncé vendredi une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour 2022, mais une baisse du bénéfice net par rapport à l'année précédente, ce qui a incité le conseil d'administration à réduire le dividende par rapport à celui versé l'année dernière.

Le bénéfice net de la société a chuté à 4,5 millions d'euros en 2022, contre 5,4 millions d'euros en 2021, et le conseil d'administration a proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 0,06 euro par action, contre 0,08 euro par action l'année précédente.

Technoprobe a chuté de 1,6 % après avoir révélé, dans le cadre des événements entourant Silicon Valley Bank Financial Group, que son exposition à SVB Financial Group représentait environ 2,5 % de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la société au 31 décembre 2022.

Technoprobe ne détient pas d'autres comptes courants ou lignes de crédit auprès de SVB Financial Group et considère donc que l'exposition n'est pas significative.

Illa est bloqué à moins 48% de volatilité après avoir rapporté que l'actionnaire NOI Srl a contesté toutes les résolutions de l'assemblée générale du 22 février, par laquelle les actionnaires ont décidé d'approuver une obligation convertible de 21,0 millions d'euros réservée à Negma Group Investment Ltd.

Les actionnaires ont également rejeté les propositions de certains actionnaires visant à demander au conseil d'administration de ne pas exécuter la tranche restante du POC de 3,3 millions d'euros avec warrants, plus 975 000 euros pour servir gratuitement la conversion des warrants associés aux obligations, et d'intenter une action en responsabilité contre les sept membres du conseil d'administration, avec leur révocation et la nomination ultérieure d'un nouveau conseil d'administration.

Sciuker Frames a annoncé avoir conclu un partenariat avec Deutsche Bank Easy, qui permet de remplacer l'escompte sur facture sans impact sur les clients.

En vertu d'un nouveau décret-loi, les clients ne sont pas autorisés à demander la remise sur facture comme mode de paiement pour 50 % de la facture ; par conséquent, pour toutes les nouvelles commandes, le client n'aurait plus que la possibilité de payer la totalité de la facture et d'utiliser ensuite le crédit généré sur 10 ans, en le déduisant de la redevance annuelle payée.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,1 %, le Shanghai Composite en hausse de 1,2 % et le Hang Seng a clôturé dans le vert de 2,0 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,1 %, le Nasdaq en baisse de 1,8 % et le S&P 500 en baisse de 1,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0710 USD contre 1,0658 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2092 USD contre 1,2045 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 83,08 USD contre 81,92 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 878,38 USD l'once contre 1 856,97 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de lundi, à 1100 CET, la réunion de l'Eurogroupe se tiendra tandis qu'à 1500 CET, les adjudications de BTF à trois, six et douze mois auront lieu en France.

À 16h00 CET, les attentes d'inflation des consommateurs seront communiquées par les États-Unis et des adjudications de bons du Trésor à trois et six mois auront lieu.

Sur le front des entreprises italiennes, les résultats de plusieurs sociétés cotées en bourse sont attendus, notamment Assicurazioni Generali, Avio, CIR, Tod's et De' Longhi.

