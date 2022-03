L'Italien Leonardo voit la crise ukrainienne accélérer le projet de défense de l'UE

"Je suis sûr que cet événement tragique va susciter une plus grande coordination et des dépenses plus élevées en matière de défense (en Europe)", a déclaré Alessandro Profumo, directeur général de Leonardo, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, ajoutant que Leonardo faisait déjà partie de plusieurs programmes de l'UE, notamment le projet de drone aérien EuroMale et d'avion de combat Tempest, récemment signé.

En outre, les pays de l'UE doivent également coopérer davantage en matière de défense terrestre, a déclaré M. Profumo.

Le mois dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un nouveau fonds de 100 milliards d'euros (109,82 milliards de dollars) - soit deux fois le budget annuel de la défense de l'année dernière - pour moderniser son armée, notamment en achetant des drones armés et de nouveaux avions de chasse.

L'Italie, qui devrait consacrer 26 milliards d'euros à la défense cette année, cherche également à augmenter ses dépenses militaires, a déclaré le Premier ministre Mario Draghi la semaine dernière.

Le Danemark, la Pologne et la Suède ont tous déclaré qu'ils allaient augmenter leurs dépenses de défense avec la guerre à leur porte.

Le groupe contrôlé par l'État s'attend à ce que son flux de trésorerie fasse plus que doubler cette année par rapport à 2021, pour atteindre 500 millions d'euros.

La génération de trésorerie devrait continuer à croître dans les années à venir, grâce à une augmentation des ventes provenant de ses activités gouvernementales et de défense, a déclaré la directrice financière Alessandra Genco.

L'année dernière, 88 % de ses 14,1 milliards d'euros de revenus provenaient de ces activités, tandis que la production de pièces pour les avions commerciaux a diminué, ce qui a obligé le groupe à restructurer sa division Aerostructures.

Malgré des coûts de restructuration de 70 millions d'euros et l'absorption de la trésorerie de la division Aerostructures, le groupe a enregistré un bond du bénéfice net à 587 millions d'euros.

Les actions de Leonardo ont augmenté de plus de 12% à 1100 GMT à Milan pour atteindre leur plus haut niveau en plus de deux ans.

Le groupe contrôlé par l'État a déclaré avoir des activités limitées dans le domaine des hélicoptères civils en Russie et avoir suspendu cette activité à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Leonardo a déclaré qu'il voyait une croissance du marché de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité d'environ 6% en moyenne au cours des cinq prochaines années et que son marché cible représentait environ un cinquième du total.

La société a ajouté qu'elle n'avait aucune exposition significative à la Russie ou à l'Ukraine.

(1 $ = 0,9106 euros)