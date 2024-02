L'entreprise publique italienne Leonardo a déclaré mercredi avoir signé plusieurs accords dans le secteur des hélicoptères, alors qu'elle se prépare à dévoiler un nouveau plan industriel le mois prochain.

Leonardo n'a pas révélé la valeur des contrats.

Lors du salon Heli-Expo 2024 à Anaheim, en Californie, Leonardo a signé des accords de vente préliminaires avec le distributeur régional britannique et irlandais Sloane pour neuf avions monomoteurs AW09 de nouvelle génération et de nouvelles commandes pour deux AW109 Grand New et deux bicylindres légers AW109 Trekker, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Lors du même événement, Leonardo a annoncé un contrat pour 20 AW 139 et un accord-cadre pluriannuel pour plus de 130 hélicoptères de différents types avec The Helicopter Company (THC) du Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite.

Par ailleurs, le groupe de défense italien et le fournisseur américain de solutions de vol vertical Bristow Group Inc. ont signé un accord-cadre comprenant des commandes fermes pour 10 hélicoptères AW189 Super Medium et dix options.

Leonardo et Bristow travaillent ensemble depuis plus de 28 ans et Bristow utilise toute une série de types d'aéronefs, a déclaré le groupe italien dans un communiqué.

Leonardo et Metro Aviation, un opérateur privé de services médicaux d'urgence par hélicoptère aux États-Unis, ont signé un accord de distribution pour l'hélicoptère monomoteur de nouvelle génération AW09.

Metro sera le distributeur de Leonardo pour ce type d'appareil aux États-Unis et au Canada pour toutes les applications civiles. L'accord de distribution comprend un engagement pour 30 unités, qui sera converti en contrats de vente préliminaires.

Le groupe publie jeudi ses résultats préliminaires pour 2023. (Reportage de Gianluca Semeraro ; édition d'Alexandra Hudson)