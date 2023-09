Le Japon, la Grande-Bretagne et l'Italie envisagent de choisir la Grande-Bretagne comme siège de leur programme d'avions de combat de nouvelle génération, ont déclaré quatre sources au Japon, plaçant Londres au premier plan d'un partenariat qui pourrait s'étendre à d'autres pays.

Les trois pays ont créé le Global Combat Air Programme (GCAP) en décembre, après que la Grande-Bretagne et le Japon eurent convenu de fusionner leurs efforts en matière d'avions de combat dans le cadre d'une collaboration inédite visant à déployer un avion de pointe d'ici le milieu de la prochaine décennie.

Le Japon et la Grande-Bretagne domineront la conception et la fabrication du projet, l'expérience plus profonde et plus récente de Londres en matière de développement d'avions de combat lui conférant probablement un rôle de premier plan dans l'organisation du programme, ont déclaré trois des sources, qui ont connaissance des discussions internes.

"Le siège sera en Grande-Bretagne, mais pour des raisons d'équilibre, un Japonais pourrait le diriger", a déclaré l'une des sources, qui ont toutes demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère sensible de la question.

"Les discussions sur le siège sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de faire des commentaires sur le lieu", a déclaré l'agence japonaise d'acquisition de matériel de défense dans un courriel. Un cadre de développement pour le chasseur sera établi au cours de la prochaine année fiscale, a ajouté l'agence.

"Aucune décision finale n'a été prise concernant les sites et nous ne commenterons pas les spéculations", a déclaré un porte-parole du ministère britannique de la défense.

Les responsables du ministère italien de la défense n'étaient pas joignables pour un commentaire. En mars, Reuters a rapporté que l'Italie était prête à payer environ un cinquième du coût total de développement, ce que le gouvernement du pays a rejeté comme étant "spéculatif".

AUTRES PAYS Vendredi, le directeur du groupe italien de défense et d'aérospatiale Leonardo a déclaré que l'Arabie saoudite ne serait pas un partenaire essentiel du projet, alors que le Financial Times avait affirmé le mois dernier qu'elle souhaitait s'y associer.

Le GCAP pourrait accueillir le pays dans un rôle plus limité parce qu'il apporterait de l'argent et un marché lucratif à un projet qui devrait coûter des dizaines de milliards de dollars, ont déclaré les trois sources.

L'un de ses voisins au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, a également manifesté son intérêt, ont-elles ajouté. Il y a eu des conversations sur les possibilités avec l'Arabie saoudite, mais aucune décision n'a été prise, a déclaré Richard Berthon, directeur de Future Combat Air au ministère britannique de la défense, lors du salon de l'armement DSEI à Londres la semaine dernière.

"Il a été clairement indiqué à Londres qu'il pourrait éventuellement être envisagé à une date ultérieure", a déclaré une source du ministère italien de la défense, qui a refusé d'être identifiée car elle n'est pas autorisée à parler aux médias.

La société britannique BAE Systems PLC est le chef de file du GCAP, tandis que Mitsubishi Heavy Industries représente le Japon.

Le fabricant européen de missiles MBDA participera également au projet, de même que le fabricant d'avionique Mitsubishi Electric Corp. Le britannique Rolls-Royce PLC, le japonais IHI Corp et l'italien Avio Aero travailleront sur le moteur. (Reportage de Tim Kelly et Nobuhiro Kubo ; reportages complémentaires de Paul Sandle et Angelo Amante. Rédaction : Gerry Doyle)