(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se sont orientés vers une ouverture à la baisse jeudi, faisant un pas en arrière par rapport à la session précédente, alors que les investisseurs évaluent la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et les données sur l'inflation américaine.

La Fed n'a prévu qu'une seule baisse des taux d'intérêt cette année, contre trois lors de sa réunion de mars. Toutefois, le diagramme à points indique une trajectoire d'assouplissement plus agressive pour 2025, avec quatre baisses de taux totalisant un point de pourcentage.

Le FTSE Mib - après avoir clôturé en hausse de 1,4 pour cent à 34 358,83 hier soir - est en baisse de 80,00 points.

La nuit dernière, l'indice des valeurs moyennes a augmenté de 1,5 % pour atteindre 47 984,13, l'indice des valeurs petites a gagné 0,7 % pour atteindre 29 128,99 et l'indice des valeurs de croissance italiennes a augmenté de 0,2 % pour atteindre 8 121,43.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 39,20 points, le CAC 40 de Paris a perdu 25,90 points et le DAX 40 de Francfort a perdu 50,00 points.

Banca Mediolanum, qui a clôturé la séance de milieu de semaine en hausse de 2,8 %, faisait également partie des nombreux banquiers à la hausse mercredi.

Les négociations ont échoué entre Leonardo (- 1,9 %) et le groupe franco-allemand KNDS, qui tentaient depuis six mois de finaliser une alliance pour la production de chars et de véhicules blindés d'infanterie, comme le prévoyait la lettre d'intention signée le 13 décembre.

Mardi après-midi, KNDS a annoncé, par le biais d'une déclaration de son PDG, Frank Haun, l'arrêt des négociations, ce qui a été confirmé ultérieurement par Leonardo.

L'objectif de l'alliance était principalement la participation de Leonardo à la production des futurs chars Leopard 2A8, actuellement produits par les filiales de KNDS - principalement l'allemande Krauss-Maffei Wegmann et la française Nexter, qui produit les chars Leclerc - qui seront proposés dans le cadre de l'appel d'offres lancé par l'armée italienne pour remplacer les anciens chars Ariete d'Oto Melara. Une commande d'une valeur potentielle de 8 milliards d'euros.

Eni - dans le rouge de 0,3% - a annoncé mercredi le succès du placement d'une participation de 10% dans le capital de Saipem - qui a augmenté de 1,8% - à 1,970 EUR par action, pour une valeur totale d'environ 393 millions EUR.

À la suite du placement, qui a eu lieu dans le cadre d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres destiné aux investisseurs institutionnels, Eni détient un peu moins de 423 millions d'actions de Saipem, ce qui représente environ 21,19 % du capital social. Sur ce total, 12,50 % du capital social ont été apportés au pacte d'actionnaires avec CDP Equity.

STMicroelectronics avec 3,3%, Ferrari avec 3,0% et A2A avec 2,9% ont mené les hausses dans le principal panier milanais.

Du côté des valeurs moyennes, Banca Ifis a clôturé en hausse de 1,8%, se redressant après deux séances baissières.

Pour Intercos, le gain a été de 3,0% après la chute de 3,7% de mardi, rompant ainsi une série de quatre sessions baissières consécutives.

Fincantieri - en baisse de 1,1% - a déclaré mardi que son conseil d'administration avait décidé d'exercer l'autorité accordée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour augmenter son capital social d'un montant maximum de 500 millions d'euros.

Sur le marché des petites capitalisations, Conafi était en hausse de 0,9 pour cent après un gain de 2,2 pour cent la veille, avec une hausse mensuelle de près de 16 pour cent.

Garofalo Health Care a également progressé de 2,6 % pour atteindre 5,54 euros par action, après un gain de 2,5 % la veille.

doValue - en baisse de 1,9 % - a annoncé mardi que le Tribunal supérieur de justice de Madrid avait statué en sa faveur, rejetant la tentative d'Altamira Asset Management Holding SL d'annuler une décision antérieure l'obligeant à effectuer un paiement à doValue dans le cadre d'une réclamation fiscale. Suite à cette décision, le groupe doValue enregistrera un produit financier de 22,7 millions d'euros, selon la note de la société, ce qui aura un impact positif sur le résultat net du premier semestre d'environ 0,28 euro par action.

Parmi les porteurs minoritaires de la liste, EPH a perdu 18% et Unieuro a abandonné 1,1%, dans sa troisième séance de baisse consécutive. A noter que Citadel Advisors a augmenté sa position courte sur le titre à 0,50% contre 0,49% précédemment.

Mondo TV - en baisse de 1,1% à 0,1964 EUR - a déclaré avoir signé un nouveau contrat de licence et de merchandising pour MeteoHeroes avec Thekom, Solutions for Communication. Le contrat durera jusqu'en juin 2026 et couvrira l'Italie, le canton du Tessin, Saint-Marin et le Vatican. En outre, aucun paiement n'est prévu en dehors des redevances sur les ventes, qui doivent encore faire l'objet d'un accord entre les deux sociétés.

Parmi les PME, IDNTT a augmenté de 2,6 %, se retournant à la hausse après deux séances de baisse. La société a souscrit à une augmentation de capital de 120.000 euros de C41, ce qui lui donne une participation de 10% dans la cible.

Sur la base des accords signés entre les parties, IDNTT détient également une option d'achat de 41% supplémentaires, qu'elle peut exercer de manière optionnelle sur la base de ses propres évaluations dans les 90 jours suivant l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et qui lui permettra de détenir 51% du capital social de C41.

Circle - en hausse de 1,5 % - a annoncé mardi soir que le conseil d'administration avait décidé de soumettre une proposition d'augmentation du capital payé d'un montant maximum de 4,0 millions d'euros à la prochaine assemblée générale des actionnaires, convoquée pour le 27 juin en session extraordinaire.

Relatech - en baisse de 0,5 pour cent - a rapporté mercredi que le conseil d'administration de la société a examiné son carnet de commandes au 31 mai et a approuvé le budget ESG 2023. Les commandes du groupe au niveau consolidé s'élevaient à environ 28 millions d'euros pour la partie de l'année en cours, soit une baisse de 3 % par rapport au carnet de commandes de 29 millions d'euros au 31 mai 2023.

À New York, le Dow a clôturé en baisse de 0,1 %, le Nasdaq a progressé de 1,5 % et le S&P 500 de 0,9 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Nikkei était en hausse de 0,4 pour cent, le Hang Seng a progressé de 0,4 pour cent, et le Shanghai Composite était en baisse de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0840 USD contre 1,0845 USD hier à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2779 USD contre 1,2837 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 82,20 USD le baril contre 82,70 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 311,78 USD l'once contre 2 323,17 USD mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les données trimestrielles sur le chômage en Italie à 1000 CEST.

De Guindos et Lane de la BCE s'exprimeront à 1100 CEST, en même temps que les données sur la production industrielle de la zone euro. Dix minutes plus tard, les adjudications de BTP à trois, sept, quinze et trente ans auront lieu.

Dans l'après-midi, les prix à la production et les demandes d'allocations chômage aux États-Unis auront lieu à 14h30 CEST, une heure avant le discours de Schnabel sur la BCE, tandis que les adjudications de T-Note à quatre et huit semaines se tiendront à 17h30 CEST et celles à 30 ans à 19h00 CEST. Le bilan de la Fed sera publié à 2230 CEST.

Parmi les sociétés en bourse, les comptes de Compagnia dei Caraibi et d'Eligo sont attendus.

