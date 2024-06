(Alliance News) - Les marchés boursiers du Vieux Continent s'apprêtent à ouvrir en demi-teinte, avec Milan à la hausse, alors que les investisseurs attendent les données PMI de l'industrie manufacturière et des services de juin dans presque toute la région européenne pour évaluer l'économie et ses perspectives.

Les actions européennes ont progressé jeudi après que la Banque nationale suisse a réduit son taux d'intérêt d'un quart de point pour la deuxième fois cette année, tandis que la Banque d'Angleterre, bien qu'elle ait confirmé le taux, a déclaré qu'elle était prête à assouplir sa politique monétaire prochainement.

Ainsi, le FTSE Mib - après avoir clôturé dans le vert de 1,4 pour cent à 33 675,15 hier soir - avance de 52,50 points.

Parmi les plus petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a terminé dans le vert de 1,6 pour cent à 47 591,28, le Small-Cap a progressé de 1,5 pour cent à 29 100,09, tandis que l'Italy Growth a gagné 0,3 pour cent à 8 136,71.

En Europe, le FTSE 100 de Londres se situait juste en dessous du niveau de référence, tout comme le CAC 40 de Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort progressait de 16,30 points.

Sur la Piazza Affari hier soir, la liste des valeurs sûres était presque entièrement teintée de vert, Iveco Group étant le seul titre à terminer en baisse de 0,1 %.

Stellantis - dans le vert de 0,5 % - a annoncé une baisse des ventes européennes en mai, conformément à la tendance négative de la performance du marché européen, où les enregistrements ont chuté de 3,0 % d'une année sur l'autre à 912 000 unités, un renversement brutal par rapport à l'augmentation de 13,7 % du mois précédent.

Leonardo - dans le vert de 0,9% - a annoncé la signature d'un accord pour la vente définitive de sa participation dans Industria Italiana Autobus à Seri Industrial. En vertu de cet accord, Seri Industrial reprendra 98 % du capital social, tandis que les 2 % restants continueront d'être détenus par Invitalia, déjà partenaire de Leonardo dans Industria Italiana Autobus.

Eni - en hausse de 1,7 % - a annoncé jeudi que Greenpeace et ReCommon avaient demandé la suspension du procès sur le climat intenté l'année dernière. Les associations ont demandé la suspension suite au dépôt d'un appel pour un règlement juridictionnel.

"La juridiction avait déjà été écartée dans le célèbre procès Giudizio Universale, intenté par le monde associatif contre l'État italien, toujours sur des questions climatiques", a précisé la société dans une note.

Intesa Sanpaolo a clôturé dans le vert de 1,0%. ODDO BHF a relevé son objectif de cours à 4,40 euros avec une note de 'surperformance'.

Du côté des valeurs moyennes, Arnoldo Mondadori Editore a clôturé en tête avec une hausse de plus de 8,5% après qu'Equita a relevé sa recommandation à 'acheter' de 'conserver' et a augmenté son objectif de cours à 3,20 euros.

Sesa suit avec un gain de 8,2% après avoir annoncé jeudi qu'elle a clôturé l'année au 30 avril avec des revenus consolidés et d'autres revenus de 3,21 milliards d'euros contre 2,90 milliards d'euros en 2023, ce qui représente une croissance de 10%.

Maire Tecnimont - dans le vert de 1,5% - a annoncé jeudi que NextChem, par le biais de sa filiale NextChem Tech, agira en tant qu'intégrateur de conception technologique pour développer l'ensemble de conception de processus pour l'unité de récupération d'hydrogène et de dioxyde de carbone du projet de développement Hail et Ghasha.

Sur le marché des petites capitalisations, le groupe italien Exhibitoin Group a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 16%, suivi par Eems Italia à 9,0%, Monrif à 8,0% et doValue, dans le vert à 7,3%. La société a annoncé jeudi que, suite à l'annonce de l'accord contraignant pour l'acquisition de Gardant, S&P Global Ratings et Fitch Ratings ont confirmé la note de crédit de l'émetteur et la note de défaut de l'émetteur de la société à 'BB', avec une perspective stable. La confirmation de la notation et des perspectives reflète l'attente que l'intégration de Gardant permettra à doValue de réduire l'effet de levier, selon la note publiée.

Parmi les PME, FOS, dans le vert de 0,8 pour cent, a annoncé jeudi l'attribution du projet "ITACA - Lighter-than-air Mobile Telecommunications Infrastructure for the Alpine Context" dans le cadre du programme de recherche et d'innovation "iNEST-Interconnected Northeast Innovation Ecosystem", financé par le ministère de l'Université et de la Recherche.

Le projet de 15 mois, en partenariat avec le chef de file MAVTech, prévoit un investissement total d'environ 250 000 euros, dans lequel FOS investira environ 150 000 euros, dont environ 100 000 euros proviendront du fonds européen Next Generation pour le plan national de relance et de résilience.

SolidWorld Group - dans le rouge de 0,9 pour cent - a annoncé qu'il avait fixé le ratio d'option pour l'augmentation de capital, qui prévoit l'émission d'un maximum de 811 250 nouvelles actions ordinaires au prix de souscription de 2,80 EUR et pour une valeur d'offre maximale de 2,3 millions d'EUR.

Pour chaque action ordinaire détenue, un droit d'option sera attribué avec l'émission d'un total de 15,4 droits d'option, en tenant compte des 119 425 actions propres actuellement détenues dans le portefeuille de la société et sous réserve de la renonciation par les actionnaires Prime et Al.ca de 97 940 et 48 970 respectivement pour un total de 146 910 droits d'option, nécessaire pour équilibrer la transaction.

Dxor Investments, l'actionnaire de contrôle d'Altea Green Power - dans le rouge de 0,7 % -, a achevé jeudi avec succès la vente de 750 000 actions ordinaires, soit 4,33 % du capital social, afin de permettre à Altea Green Power d'avoir le flottant minimum pour accéder à Euronext STAR Milan à la suite du processus de transcription actuellement en cours.

Les actions ont été placées sur le marché par le biais d'une procédure accélérée de construction de livre d'ordres réservée aux investisseurs qualifiés en Italie et aux investisseurs institutionnels à l'étranger.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0717 USD contre 1,0718 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,0717 USD contre 1,2675 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,68 USD le baril contre 85,40 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 363 USD l'once contre 2 369,60 USD la nuit dernière.

À New York, le Dow Jones a gagné 0,8 %, le Nasdaq a cédé 0,8 % et le S&P 500 a reculé de 0,3 %.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a cédé 0,1 %, le Hang Seng a baissé de 1,4 % et le Shanghai Composite de 0,2 %.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend les ventes au détail au Royaume-Uni, tandis qu'entre 0915 CEST et 1030 CEST, les indices PMI composite, manufacturier et des services en France, en Allemagne, dans la zone euro et au Royaume-Uni sont attendus.

À 1300 CEST, l'indice de confiance des consommateurs espagnols est attendu et à 1430 CEST, les ventes au détail et l'indice des prix des produits de base au Canada seront publiés.

Les PMI américains seront également publiés à 1545 CEST, pour les secteurs de la fabrication et des services, ainsi que l'indice composite.

Sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

