Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes de défense (45,5%) : armes, radars, etc. ; - hélicoptères (28,7%) : civils et militaires ; - équipements aéronautiques (17,8%) : avions, etc. ; - aérostructures (3,9%) ; - autres (4,6%). A fin 2023, le groupe dispose de 111 sites de production implantés en Italie (55) en Europe (8), aux Etats-Unis (30) et autres (21,4). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (17,6%), Royaume Uni (10,8%), Europe (24,4%), Etats-Unis (25,8%) et autres (21,4%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense