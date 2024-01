(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé en hausse jeudi, plaçant la barre des points dans la zone des 30 400 - en ligne avec la tendance des autres marchés boursiers européens - après que les salles de marché aient soigneusement évalué les dernières minutes du FOMC. Les minutes ont montré une volonté de réduire les taux d'intérêt cette année, bien qu'aucune information n'ait été fournie sur le calendrier.

Parmi les données économiques, l'inflation des prix à la consommation en Allemagne - la plus grande économie d'Europe - a augmenté à 3,7 pour cent en glissement annuel en décembre, en hausse par rapport au niveau le plus bas de plus de deux ans du mois précédent de 3,2 pour cent et en ligne avec le consensus du marché, l'estimation préliminaire fournie par Destatis a montré.

Le FTSE Mib a clôturé en hausse de 1,1 pour cent à 30 403,96, le Mid-Cap a augmenté de 1,0 pour cent à 43 873,75, le Small-Cap a gagné 0,4 pour cent à 27 941,12, et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,3 pour cent à 8 303,29.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,5 %, tout comme le CAC 40 de Paris et le DAX 40 de Francfort.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Leonardo a clôturé en hausse de 5,7 pour cent, avec un nouveau prix de 16,33 euros par action. Bernstein a relevé le titre de "market perform" à "outperform".

De bons achats ont également été observés sur Saipem, qui a augmenté de 3,2 % à 1,53 EUR. Sur le titre, Capital Fund Management a réduit sa position courte à 0,87% contre 0,93%.

Banco BPM, quant à lui, a clôturé avec une avance de 4,1% sur sa quatrième bougie haussière consécutive.

Des trimestres élevés également pour BPER Banca, qui a augmenté de 3,1% après avoir chuté de 0,6% la veille de la séance.

Parmi les quelques baissiers, STMicroelectronics a abandonné 3,9%, marquant sa cinquième séance baissière consécutive.

Sur le marché des valeurs moyennes, De' Longhi a augmenté de 3,1% avec un nouveau prix de 29,60 euros, rebondissant après la baisse de 6,0% de mercredi.

d'Amico a augmenté de 1,8% le jour après avoir annoncé qu'il avait acheté 50 000 actions de Tamburi Investment Partners, qui a clôturé en hausse de 1,1%. La valeur totale était d'environ 460 000 euros.

Caltagirone, d'autre part, a augmenté de 1,9 pour cent, après deux sessions clôturées sur une tendance baissière.

Parmi la minorité baissière, OVS a chuté de 1,7 %, ce qui le place du côté baissier pour la troisième séance consécutive.

Parmi les autres, la Juventus FC, qui a clôturé en baisse de 0,2 % après la baisse de 0,3 % de mercredi, a également prévalu.

Parmi les sociétés à petite capitalisation, Enervit a clôturé avec une avance de 3,2 %, après deux séances de baisse.

Avio, d'autre part, a augmenté de 3,3 %, après avoir clôturé la journée dans le rouge de 1,9 %.

Giglio Group a également fait de bons achats, affichant un gain de 0,9 %, renouant avec la hausse après quatre séances de baisse.

En queue de peloton, Netweek a chuté de 2,4 %, après avoir clôturé dans le vert de 4,2 % mercredi soir.

algoWatt a clôturé en baisse de 0,4 pour cent à 0,2760 EUR. La petite capitalisation a annoncé mercredi qu'elle avait reçu une subvention d'environ 351 000 euros pour les activités des fournisseurs de services énergétiques numériques dans le cadre du projet "SIESTA - Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics", financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Le projet SIESTA, d'une durée totale de 36 mois et doté d'un financement communautaire d'environ 5 millions d'euros, est coordonné par l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Parmi les PME, Energy a clôturé en hausse de plus de 16 % avec un nouveau prix de 2,14 euros par action, après deux séances clôturées dans le rouge.

CleanBnB, d'autre part, était en hausse de 7,0 pour cent, en attendant la publication des résultats lundi.

Circle - en hausse de 1,5 pour cent - a annoncé que sa filiale Magellan Circle avait remporté le projet Horizon Europe Foremast pour un transfert modal de la route vers le transport maritime en utilisant des prototypes de navires automatisés, petits, flexibles et à zéro émission. Circle recevra 235 000 euros sur 36 mois. Outre Magellan Circle, 15 partenaires de neuf pays européens participent également à l'initiative.

Illa a clôturé en baisse de 9,6 % après que ses actions ordinaires ont été regroupées à raison d'une nouvelle action ordinaire sans valeur nominale pour 1 000 actions ordinaires existantes sans valeur nominale, sans réduction du montant total du capital social.

Au lieu de cela, G Rent a clôturé en baisse de 6,7 pour cent à 0,69 EUR par action, après deux séances de hausse.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,7 %, le Nasdaq de 0,1 % et le S&P 500 de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0956 USD contre 1,0915 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2790 USD contre 1,2646 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 76,74 USD contre 77,97 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 044,62 USD l'once contre 2 034,61 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi attend, à 0130 CET, le PMI des services du Japon, tandis qu'à 0800 CET, c'est le tour de l'indice Halifax des prix des logements et des ventes au détail en Allemagne. À 9h30 CET, l'Italie et l'Allemagne fourniront les données PMI de la construction, suivies à 1000 CET par l'inflation italienne.

À 10h30 CET, ce sera le tour du PMI de la construction au Royaume-Uni, suivi à 1100 CET par les immatriculations de voitures en Allemagne. Toujours à 11h00 CET, l'inflation de la zone euro sera publiée ainsi que les données sur les prix à la production.

Aux États-Unis, à 14h30 CET, le rapport sur les emplois non agricoles et le taux de chômage seront publiés. À 1600 CET, ce sera le tour du rapport sur les biens durables, à 1900 CET les données de Baker Hughes et à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, ce sera le tour du rapport COT.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

