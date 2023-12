Le groupe italien de défense et d'aérospatiale Leonardo et le consortium franco-allemand KMW+Nexter Defence Systems (KNDS) ont annoncé mercredi une "alliance stratégique" pour la construction d'une nouvelle génération de chars.

"L'objectif est de créer un groupe de défense véritablement européen et, en outre, de coopérer plus étroitement dans le domaine de l'électronique terrestre", ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun.

Leonardo et KNDS travailleront au "développement de la future génération de plates-formes de véhicules blindés, y compris le système de combat terrestre principal (MGCS)", selon le communiqué.

Une source impliquée dans les négociations a déclaré à Reuters qu'une lettre d'intention établissant une coentreprise avait été signée au ministère italien de la défense, ajoutant que la collaboration "pourrait aller d'une simple coopération à l'intégration de la partie militaire de Leonardo dans KNDS".

Une autre source ayant connaissance du dossier a déclaré à Reuters le mois dernier que l'Italie ne détiendrait pas plus de 20 % d'une coentreprise qui pourrait être créée pour construire une nouvelle génération de chars d'assaut européens.

Leonardo et KNDS ont déclaré avoir également signé un accord pour développer, fabriquer et entretenir conjointement des chars pour l'armée italienne sur la base de l'actuel modèle allemand Leopard 2. Reuters a rapporté en juillet que l'Italie prévoyait d'acheter 125 chars Leopard 2.

Le magazine allemand Spiegel a été le premier à parler de la nouvelle alliance, indiquant qu'elle gérerait des contrats d'armement d'une valeur de près de 50 milliards d'euros (54 milliards de dollars) et qu'elle impliquerait l'établissement d'un nouveau site de production pour le Leopard en Italie.

Dans leur déclaration, Leonardo et KNDS ont confirmé leur intention de "créer de nouvelles capacités de production et de développement en Italie et de les utiliser pour de futurs projets européens et d'exportation".

Le ministère italien de la défense a refusé de commenter le rapport du Spiegel.

En novembre, le PDG de Leonardo, Roberto Cingolani, a déclaré que son entreprise souhaitait se concentrer sur les alliances européennes et créer des "géants" régionaux, et a indiqué qu'elle était en pourparlers avancés pour participer au programme allemand de chars Leopard. (1 dollar = 0,9267 euro) (Rédaction : Angelo Amante, Giulia Segreti, Alvise Armellini, Stephanie Hamel et Alexander Huebner. Rédaction : Nette Nöstlinger ; Rédaction : Madeline Chambers/Keith Weir)