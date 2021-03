Petit retard à l’allumage pour Leonardo. Le groupe italien de défense et d’aéronautique a décidé de reporter l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale américaine d’électronique DRS, en raison de « conditions de marché défavorables ». Cette décision a été prise « malgré l'intérêt des investisseurs pour la fourchette de prix présentée durant la tournée de présentation », assure le groupe. Les investisseurs manifestent leur déception : le titre Leonardo chute de 6,64% à 6,83 euros sur la place de Milan.



Leonardo avait annoncé mi-mars son intention de lancer l'IPO afin de se délester d'environ 22% du capital de DRS (soit 31,9 millions d'actions) dans une fourchette de prix comprise entre 20 et 22 dollars par titre. Leonardo aurait ainsi pu retirer un maximum de 702 millions de dollars de l'opération.



Leonardo comptait utiliser cette somme pour réduire son endettement (dette nette de 3,3 milliards d'euros à fin 2020) et financer d'éventuelles acquisitions. Il prévoyait une première cotation sur la place de New York avant la fin du mois.



Le projet pourra être réexaminé lorsque les conditions de marché seront plus favorables et qu'une IPO réussie avec une valorisation appropriée pourra être réalisée, a conclu Leonardo.