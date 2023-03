Leonardo a dépassé ses prévisions de commandes en 2022

ROME (Reuters) - Leonardo a indiqué jeudi avoir dépassé sa prévision de nouvelles commandes pour 2022 et annoncé, dans le cadre de la publication de ses résultats trimestriels, le versement d'un dividende de 0,14 euro par action.

Le groupe public italien de défense et d'aérospatiale a rapporté une hausse de ses nouvelles commandes l'an dernier de 21% en rythme annuel, pour atteindre 17,266 milliards d'euros l'année dernière, dépassant sa prévision initiale qui était de plus de 16 milliards d'euros.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) a augmenté de 9,3% pour s'établir à 1,218 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 4,7% pour atteindre 14,71 milliards d'euros.

L'EBITA se situe dans le haut de la fourchette des prévisions initiales de l'entreprise (entre 1,17 milliard d'euros et 1,22 milliard d'euros), tandis que le chiffre d'affaires se situe dans la fourchette des prévisions (14,4-15 milliards d'euros).

"Nous avons atteint ou dépassé tous nos objectifs clé une fois de plus, nous avons structurellement et fortement augmenté notre trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel libre de 539 millions d'euros en 2022, soit plus du double de 2021", a déclaré le directeur général du groupe, Alessandro Profumo, dans un communiqué.

En 2023, Leonardo s'attend à recevoir environ 17 milliards d'euros de nouvelles commandes et à générer un chiffre d'affaires compris entre 15 et 15,6 milliards d'euros ainsi qu'un EBITA de 1,26 à 1,31 milliard d'euros.

La dette nette du groupe s'élevait à 3,016 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, en baisse de 3,4% par rapport à fin 2021.

Leonardo a fait état d'une absorption de trésorerie réduite pour sa division d'aérostructures qui est déficitaire et a déclaré viser l'équilibre en 2025.

La guerre en Ukraine a augmenté la demande en équipement militaire parmi les membres de l'Otan, ce qui devrait profiter à des entreprises telles que Leonardo.

(Reportage Alvise Armellini, version française Victor Goury-Laffont, édité par Jean Terzian)