Leonardo : accord avec Eni autour d'initiatives durables

Eni annonce avoir signé un accord avec Leonardo, le second groupe industriel italien, portant sur le développement d'initiatives conjointes de durabilité et d'innovation, dans le but de stimuler la transition énergétique et de décarboner leurs opérations.



La collaboration entre Eni et Leonardo, un leader mondial des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, se concentrera sur les tests et l'utilisation de biocarburants durables pour l'aviation et les programmes de recherche conjoints avec un accent particulier sur les carburants électroniques et l'hydrogène. La collaboration consistera à partager les meilleures pratiques technologiques en HSE (santé, sécurité et environnement) et en cybersécurité.



'En travaillant ensemble, nous pouvons identifier des projets tournés vers l'avenir qui, nous l'espérons, conduiront à de nouvelles opportunités commerciales qui pourront être développées conjointement selon les principes de durabilité environnementale et d'économie circulaire', a commenté Giuseppe Ricci, directeur général d'Energy Evolution chez Eni.



