Leonardo: bénéfice semestriel en hausse de 50%, supérieur aux attentes

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a enregistré au premier semestre des bénéfices en nette progression et des commandes accrues, dans un contexte de hausse des dépenses militaires en Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Leonardo a publié jeudi un bénéfice net de 267 millions d'euros, en hausse de 50,8% et supérieur au consensus des analystes de Factset, qui tablaient sur 236 millions d'euros.

"Les solides résultats du premier semestre nous permettent de confirmer les orientations pour 2022, grâce à l'amélioration de tous les indicateurs" dans "tous les secteurs, sur les marchés nationaux et internationaux", a commenté Alessandro Profumo, le patron de Leonardo.

Le groupe italien a ainsi confirmé viser pour 2022 de nouvelles commandes de 15 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 14,5 à 15 milliards d'euros et un Ebita de 1,18 à 1,22 milliard d'euros.

Le processus de "création d'un système européen de défense et de sécurité" et "l'augmentation des dépenses de défense dans l'UE et les pays voisins" ont soutenu le marché, créant ainsi des "opportunités pour les entreprises du secteur", résume le groupe.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 3,6% à 6,57 milliards d'euros au premier semestre et le bénéfice opérationnel (Ebita) a progressé de 4,5% à 418 millions d'euros.

Les nouvelles commandes ont atteint 7,3 milliards d'euros, en hausse de 9,4%.

Le portefeuille de commandes a augmenté de 1,3% à 36,35 milliards d'euros fin juin, garantissant à Leonardo l'équivalent de deux ans et demi de production.

Concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Leonardo a réaffirmé que son exposition à ces deux pays n'était pas "significative".

Détenu à 30,2% par l'État italien, Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment des hélicoptères, avions militaires et aérostructures.

afp/rp