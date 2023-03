Leonardo: bénéfice supérieur aux attentes en 2022 grâce à la branche militaire

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo, a affiché en 2022 un bénéfice net supérieur aux attentes, grâce à l'excellente tenue de sa branche militaire dans un contexte mondial de tensions géopolitiques.

Le bénéfice net, qui a été également gonflé par des plus-values provenant de cessions, a atteint 932 millions d'euros, en hausse de 58,8%, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

L'industrie de l'armement a vu ses commandes s'envoler en raison de la hausse des budgets de défense en Europe, rendue indispensable par la guerre en Ukraine.

Les nouvelles commandes de Leonardo ont ainsi bondi de 20,7% à 17,2 milliards d'euros en 2022.

Le portefeuille de commandes a augmenté de 5,5% à 37,5 milliards d'euros fin décembre, garantissant à Leonardo l'équivalent de deux ans et demi de production.

"Nous avons une fois de plus atteint ou dépassé nos objectifs", a commenté son PDG Alessandro Profumo, cité dans le communiqué.

Le flux de trésorerie a ainsi augmenté de 157,9% à 539 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 4,1% à 14,7 milliards d'euros, tiré par les ventes d'hélicoptères de combat et le secteur électronique de défense.

Quant au marché de l'aviation civile, malmené par la pandémie de Covid-19, Leonardo note une "reprise progressive de la demande de la part des grands clients".

Le bénéfice opérationnel (Ebita) a grimpé de 8,5% à 1,22 milliard d'euros, conformément aux objectifs du groupe.

Pour 2023, Leonardo prévoit un chiffre d'affaires en hausse, de l'ordre de 15 à 15,6 milliards d'euros, et des commandes d'environ 17 milliards d'euros. Le flux de trésorerie devrait atteindre 600 millions d'euros.

L'Ebita est prévu dans une fourchette de 1,26 à 1,31 milliard d'euros, une estimation qui "reflète toujours les difficultés" du secteur de l'aéronautique civile, "malgré une amélioration progressive".

Détenu à hauteur de 30,2% par l'État italien, Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment hélicoptères, avions militaires et aérostructures.

afp/rp