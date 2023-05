Leonardo: bénéfice trimestriel en berne, mais bond des commandes

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo, a vu son bénéfice net chuter au premier trimestre, mais a enregistré un bond des commandes dans un contexte mondial de tensions géopolitiques.

Le bénéfice net a baissé de 45,9% à 40 millions d'euros et le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, de 0,9% à 3,03 milliards d'euros, a indiqué le groupe mercredi dans un communiqué.

Les nouvelles commandes de Leonardo ont grimpé de 28,5% à 4,86 milliards d'euros, grâce notamment à "l'excellente performance" de la branche hélicoptères, note le groupe.

Le portefeuille de commandes a atteint 39,12 milliards d'euros fin mars, garantissant à Leonardo l'équivalent de deux ans et demi de production.

L'industrie de l'armement a vu ses commandes s'envoler en raison de la hausse des budgets de défense en Europe, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Détenu à hauteur de 30,2% par l'État italien, Leonardo avait affiché en 2022 un bénéfice net de 932 millions d'euros, en hausse de 58,8%, grâce à la bonne tenue de sa branche militaire.

Pour 2023, Leonardo a confirmé ses objectifs, prévoyant un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 15,6 milliards d'euros et des commandes d'environ 17 milliards d'euros. Le flux de trésorerie devrait atteindre 600 millions d'euros.

Les résultats de Leonardo au premier trimestre "montrent une tendance positive, conformément aux attentes", a commenté son PDG Alessandro Profumo, cité dans le communiqué.

Ce sont les derniers résultats présentés par M. Profumo, à la tête de Leonardo depuis 2017. Il sera remplacé par Roberto Cingolani, l'ancien ministre de la Transition écologique du précédent gouvernement de Mario Draghi.

Le gouvernement de Giorgia Meloni l'avait désigné à la mi-avril PDG de Leonardo, dont il a été le responsable de la technologie et l'innovation de 2019 à 2021. Sa nomination doit encore être formellement approuvée par les actionnaires.

Ce physicien âgé de 61 ans et adepte de l'énergie nucléaire avait accepté après la démission de M. Draghi de devenir le conseiller pour l'énergie de Giorgia Meloni et de seconder son successeur Gilberto Pichetto Fratin.

Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment hélicoptères, avions militaires et aérostructures.

afp/rp