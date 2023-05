Leonardo clôture le premier trimestre avec des indicateurs solides

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Leonardo a examiné et approuvé mercredi les résultats du premier trimestre, qui se sont soldés par un bénéfice net de 54 millions d'euros, contre 56 millions d'euros pour la période comparable.

Le chiffre d'affaires s'élève à 3,03 milliards d'euros et est en ligne avec le premier trimestre 2022 dans tous les secteurs d'activité, "avec une augmentation dans l'électronique de défense et de sécurité et une légère augmentation dans les aérostructures", précise la note de l'entreprise.

L'EBIT s'est élevé à 93 millions d'euros, contre 123 millions d'euros au premier trimestre 2022, et a été "impacté par la performance de l'EBITA et l'amortissement de l'allocation du prix d'achat liée à l'acquisition de Rada, finalisée en 2022", a écrit la société dans la note.

La dette nette du Groupe s'élève à 3,69 milliards d'euros et est réduite de manière significative d'environ 1,1 milliard d'euros par rapport à mars 2022 "grâce au renforcement de la génération de trésorerie du Groupe", a expliqué la société dans la note.

Leonardo a clôturé la séance de mercredi dans le vert de 2,7% à 10,95 euros par action.

