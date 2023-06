Leonardo développera le système de mission de l'Eurodrone

(Alliance News) - Leonardo Spa a annoncé lundi qu'il développera le système de mission de l'Eurodrone, l'avion télépiloté de classe Male - Medium altitude long endurance - destiné à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans le domaine de la défense avec des systèmes d'exploitation indépendants et performants.

Dans le cadre du programme, dont la valeur globale s'élève à 7 milliards d'euros, "Leonardo joue un rôle clé, grâce au partage du travail industriel sur l'électronique embarquée et la composante aérostructure, qui comprend, outre l'AMS, le système de contrôle électrique et environnemental aéroporté, le système d'armement aéroporté, ainsi que la conception et la production de l'ensemble de la voilure de l'avion", peut-on lire dans une note.

Pour l'Italie, 20 systèmes seront construits pour un total de 60 avions. Chaque système se compose de trois avions et de deux stations au sol pour la gestion à distance de l'avion.

L'action Leonardo est en hausse de 0,6 pour cent à 10,56 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

