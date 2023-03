Leonardo reçoit des commandes et signe des partenariats à Heli-Expo 2023

(Alliance News) - Leonardo Spa, lors du salon Heli-Expo 2023 à Atlanta, a annoncé mercredi la signature de contrats et d'un accord de coopération pour le marché américain de l'hélicoptère monomoteur AW09 de nouvelle génération.

Leonardo a signé des contrats préliminaires pour plus de 50 unités avec plusieurs clients dans le monde : Aero Service Representação au Brésil, Synerjet Latina SA en Colombie, au Pérou et au Chili, Helitech Asia en Asie du Sud-Est, Safomar en Afrique du Sud, Diskopsa pour le Panama et le Guatemala, Heliflite en Océanie et Aero Facility au Japon. En outre, la société a signé un accord important avec Metro Aviation, l'un des plus grands opérateurs privés et fournisseurs de services d'hélicoptères aux États-Unis.

Cet accord vise à soutenir l'introduction et le positionnement de l'AW09 dans le pays, en bénéficiant de l'expérience et des capacités reconnues de Metro en matière de développement et de certification d'intérieurs d'hélicoptères, de fourniture de services et de formation.

Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters, a déclaré : "Ce que nous avons annoncé à Heli-Expo est l'aboutissement de trois années de travail, grâce auxquelles l'AW09 a bénéficié d'améliorations considérables qui lui ont permis d'atteindre sa configuration finale avec le niveau de compétitivité attendu par le marché. Il ne fait aucun doute que l'AW09 reçoit des réponses très positives dans le monde entier et que les opérateurs ont accueilli favorablement ce modèle en raison de ses caractéristiques inégalées et de ses capacités multirôles, qui représentent une évolution significative par rapport aux hélicoptères existants dans cette catégorie. Les contrats préliminaires qui viennent d'être signés en sont la preuve".

"De plus, la réunion de nos capacités industrielles et de l'expérience étendue et reconnue de Metro Aviation en matière d'opérations et de soutien renforce encore la valeur de l'AW09, qui peut fournir aux opérateurs des capacités de mission supérieures sur un marché monomoteur clé tel que celui des États-Unis."

L'action Leonardo a clôturé la séance de mercredi en baisse de 1,2 % à 10,76 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

