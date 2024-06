Leonardo est prêt à se développer dans les secteurs de la cybersécurité, de l'espace et des drones par le biais de fusions et d'acquisitions, a déclaré mercredi le directeur général du groupe de défense italien. "Nous avons mis en place des processus de diligence raisonnable et nous sommes sur le point de conclure des accords", a déclaré le PDG Roberto Cingolani aux journalistes en marge d'un événement à Milan.

"Nous espérons conclure prochainement des accords dans ces trois domaines", a ajouté M. Cingolani, qui a été ministre dans le précédent gouvernement italien.

En présentant son plan industriel 2024-2028 en mars, Leonardo a déclaré qu'il renforcerait ses activités principales - hélicoptères, électronique et avions - tout en investissant dans la numérisation et l'intelligence artificielle et en exploitant les opportunités dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. (Rapport d'Elvira Pollina, édition de Keith Weir)