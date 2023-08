(Alliance News) - Leonardo Spa a annoncé mercredi qu'il a confirmé son leadership sur le marché du transport privé par hélicoptère en annonçant de nouveaux contrats en Amérique latine lors des cérémonies officielles du salon LABACE 2023.

Gruppomodena SA est devenu le distributeur officiel des modèles d'hélicoptères AW119Kx, AW109, AW169 et AW139 de Leonardo sur le marché civil en Uruguay et en Argentine, et a également signé un contrat pour deux monomoteurs légers AW119Kx.

Gruppomodena, l'un des principaux acteurs dans le domaine des services d'hélicoptères en Amérique latine, exploite depuis longtemps des hélicoptères AW109 et AW139 pour diverses applications telles que le transport de passagers, le transport offshore à l'appui de l'industrie énergétique et les missions de sauvetage, et est également un centre de service technique agréé pour son marché. En outre, un opérateur privé brésilien a commandé un hélicoptère bimoteur léger AW109 GrandNew pendant le salon. Tous les hélicoptères commandés à LABACE seront équipés d'intérieurs VIP personnalisés et seront utilisés pour des missions de transport privé et d'entreprise dans les zones géographiques concernées.

Lors de LABACE, le distributeur brésilien de la nouvelle génération d'hélicoptères monomoteurs AW09 de Leonardo, Gualter Helicopters (Aero Service Representação), a signé des contrats pour trois unités de transport exécutif avec autant d'opérateurs privés dans le pays. Ces derniers succès de l'AW09 au Brésil interviennent deux mois seulement après la signature de l'accord de distribution entre Leonardo et Gualter Helicopters, qui avait déjà signé des contrats préliminaires pour 20 unités en mars, "ce qui prouve une fois de plus le vif intérêt du marché pour le nouveau modèle d'hélicoptère", a déclaré l'entreprise.

Avec une part de 45 % au cours des dix dernières années, Leonardo est le leader mondial sur le marché des hélicoptères bimoteurs destinés au transport de personnalités et d'entreprises, pour des applications telles que le transport privé, le transport charter et le transport gouvernemental, grâce à sa gamme de produits plus large et plus moderne. Plus de 900 hélicoptères Leonardo VIP/corporate sont aujourd'hui en service dans le monde, dont 25 % en Amérique latine.

L'action Leonardo est en hausse de 0,6 % à 13,43 euros par action.

