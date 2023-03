Leonardo signe un accord international pour le programme Global Combat Air

(Alliance News) - Leonardo Spa a annoncé mercredi qu'à l'occasion du salon DSEI Japan qui se tient actuellement à Tokyo, les principales sociétés d'électronique de défense du Japon, du Royaume-Uni et de l'Italie ont signé un accord visant à développer un partenariat industriel permanent.

Les sociétés Mitsubishi Electric pour le Japon, Leonardo UK pour le Royaume-Uni, et Leonardo et Elettronica pour l'Italie, renforceront leurs relations et évalueront les modèles opérationnels appropriés, en vue de la prochaine phase du GCAP, Global Combat Air Program. Parallèlement, les travaux de recherche et de développement déjà entamés par les partenaires seront poursuivis.

Les équipes collaboreront pour définir le domaine ISANKE & ICS, c'est-à-dire l'électronique avancée à bord de la plateforme GCAP, qui fournira à l'équipage de l'aéronef un niveau avancé de supériorité en matière d'information et des capacités d'autoprotection.

La composante ISANKE développera le potentiel de détection de la sixième génération : du modèle traditionnel à capteur unique pour le combat aérien, on passera à une capacité de détection, de fusion d'informations et d'autoprotection totalement intégrée pour chaque plateforme. La composante ICS permettra aux capteurs de fonctionner dans un réseau d'aéronefs pilotés et non pilotés, dans le cadre d'un système de systèmes multi-domaines plus vaste pour chaque nation. ISANKE et ICS permettront également aux trois pays du GCAP d'interagir avec leurs alliés lors d'opérations conjointes.

Intégrée dans les cinq domaines que sont l'air, la terre, la mer, l'espace et la cybernétique, la plateforme centrale du GCAP gérera rapidement de grandes quantités de données, offrant ainsi la supériorité en matière d'information dont l'équipage aura besoin pour réussir dans les environnements opérationnels les plus complexes, tout en fournissant des informations précieuses à d'autres opérateurs. Le domaine ISANKE & ICS de sixième génération est ainsi plus efficace que les capacités opérationnelles de la génération précédente.

Au Japon, Mitsubishi Electric a déjà participé au développement de l'électronique avancée dans le cadre du projet national F-X. En Italie, Leonardo et Elettronica ont participé à la maturation des futures technologies multi-domaines pour le combat aérien, telles que les capteurs, les communications et la fusion des données dans le cadre de l'"Initiative italienne pour les technologies de défense". Enfin, Leonardo UK est l'un des fondateurs du projet national Tempest, créé en 2018 pour développer des technologies de combat aérien de sixième génération.

Leonardo, mercredi, a clôturé dans le rouge de 6,8% à 10,58 euros par action.

