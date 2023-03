Leonardo signe un contrat avec Armaereo pour la mise à niveau du C-27J

(Alliance News) - Leonardo et la Direction des armements aériens et de la navigabilité du ministère de la Défense ont annoncé mardi avoir signé un contrat portant sur une mise à niveau majeure de la flotte d'avions C-27J Spartan de l'armée de l'air.

Grâce à ce contrat, les C-27J de l'armée de l'air recevront une mise à niveau importante de la suite avionique - basée sur l'intégration de nouveaux équipements, tels que l'ordinateur de mission, le système de gestion de vol, les affichages tête haute et tête basse, le système de communication radio et satellite - du système d'autoprotection, ainsi que d'autres mises à niveau qui améliorent encore la flexibilité et l'opérabilité de l'avion.

Le système de formation sera également mis à jour en conséquence, tant en termes de dispositifs de formation que de didacticiels et de publications techniques connexes. Le contrat prévoit la mise à niveau de l'avion principal, qui pourrait être suivie par la modernisation des 11 autres avions.

Dario Marfè, responsable des services commerciaux et de soutien à la clientèle de la division Aircraft de Leonardo, a déclaré : "La dernière évolution du C-27J renforce encore les capacités et l'efficacité opérationnelle du Spartan. Nous sommes fiers que l'armée de l'air ait choisi la nouvelle configuration avionique du C-27J, qui assurera des performances et une efficacité encore meilleures. En mettant l'accent sur la polyvalence et la flexibilité des missions, le C-27J offre un spectre de capacités toujours plus large, capable de relever les nouveaux défis des opérateurs."

"Le puits spartiate reflète l'essence même du concept de sécurité nationale, s'avérant être l'un des meilleurs atouts pour soutenir les opérations des forces de défense et pour leur contribution fondamentale aux tâches de protection civile, étant un avion capable d'atteindre la population dans les zones les plus inaccessibles et éloignées", a expliqué Leonardo.

Outre l'armée de l'air italienne, l'Australie, la Roumanie et les opérateurs spartiates américains, US SOCOM et US Coast Guard, ont également choisi le C-27J modernisé, un avion en constante évolution capable d'accomplir de multiples missions dans les contextes opérationnels les plus difficiles.

L'action Leonardo est en baisse de 0,3 % à 10,94 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.