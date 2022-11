Leonardo triple son bénéfice net sur neuf mois

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo, a presque multiplié par trois son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année, grâce à la bonne tenue de sa branche militaire dans un contexte de tensions géopolitiques.

Le bénéfice net, qui a été également gonflé par des plus-values provenant de cessions, a atteint 662 millions d'euros, en hausse de 189,1%, a précisé le groupe jeudi dans un communiqué.

L'industrie militaire a vu ses commandes augmenter en raison de la hausse des budgets de défense en Europe, rendue indispensable par la guerre en Ukraine.

"L'augmentation de la demande de sécurité liée au scénario géopolitique génère des perspectives positives pour le secteur de la défense", constate Leonardo.

Dans ce contexte, le groupe italien a revu à la hausse sa prévision de nouvelles commandes pour cette année, tablant désormais sur "plus de 16 milliards d'euros" contre 15 milliards d'euros auparavant.

Leonardo prévoit en outre un chiffre d'affaires de 14,4 à 15 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel (Ebita) de 1,17 à 1,22 milliard d'euros.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'est accru de 3,7% à 9,9 milliards d'euros.

L'activité de défense est "solide, avec des opportunités nationales et internationales croissantes", a commenté Alessandro Profumo, le patron de Leonardo. Quant au secteur aéronautique, "nous constatons une reprise progressive".

L'Ebita a progressé de 2% à 619 millions d'euros sur les neuf premiers mois.

Les nouvelles commandes ont atteint 11,7 milliards d'euros, en hausse de 26,8%.

Le portefeuille de commandes a augmenté de 6% à 37,4 milliards d'euros fin septembre, garantissant à Leonardo l'équivalent de deux ans et demi de production.

Leonardo avait vu son bénéfice net bondir de 142% à 587 millions d'euros en 2021, grâce à la reprise d'un marché durement touché par la crise sanitaire.

Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment hélicoptères, avions militaires et aérostructures.

afp/al