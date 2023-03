Les contrats à terme sont inférieurs au pair ; l'inflation britannique est en hausse

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens affichent une tendance craintive pour la troisième séance hebdomadaire - selon le marché des contrats à terme - dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale plus tard dans la journée sur les taux d'intérêt et le graphique en pointillés des nouvelles prévisions économiques.

Mercredi, dans l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR, la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 17 % d'être confirmée dans la fourchette 450/475 points de base.

Parmi les données macroéconomiques avant que la cloche ne sonne, le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue à 10,4 % en février, contre 10,1 % en janvier, marquant la première augmentation en quatre mois. Le chiffre a dépassé les prévisions de 9,9 %.

La probabilité d'une hausse dans la zone des 475/500 points de base, soit une augmentation équivalente à 25 points de base, était de 83 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib évolue juste en dessous du pair après avoir clôturé en hausse de 2,5 % à 26 554,33 hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres perd 13,00 points, tandis que le CAC 40 de Paris est dans le rouge, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les plus petites cotations de ce mardi, le Mid-Cap a augmenté de 1,9 pour cent à 43 244,97, le Small-Cap a progressé de 1,3 pour cent à 29 950,18, tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le vert de 0,8 pour cent à 9 270,55.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Leonardo - en hausse de 2,9% - a annoncé mardi de nouvelles commandes pour près de 40 hélicoptères de différents types et destinés à divers opérateurs au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe, pour une valeur totale d'environ 470 millions d'euros.

Saipem a également progressé, marquant un vert de 7,6 pour cent à 1,32 EUR par action.

UniCredit, quant à lui, a progressé de 7,0 %, les assurances de Lagarde sur la solidité des banques de la zone euro ayant donné de l'oxygène au segment.

Intesa Sanpaolo, qui a annoncé lundi qu'elle avait acheté 128,2 millions de ses propres actions ordinaires entre le 13 et le 17 mars, s'est également bien comportée (+ 3,5 %). Les actions ont été acquises à un prix moyen de 2,2989 EUR par action, pour une valeur totale de 294,8 millions EUR.

Les ventes de Stellantis - dont l'action a clôturé en hausse de 2,2 % - ont été légèrement supérieures en février à la performance du marché européen, où les enregistrements ont augmenté d'environ 12 %.

Terna - dans le rouge de 0,7 pour cent - a rapporté lundi que la demande d'électricité en Italie a totalisé 25,1 milliards de kWh en février, en baisse de 2,2 pour cent par rapport au même mois en 2022.

Amplifon a également chuté, abandonnant 0,5% avec son prix à 29,70 EUR après un gain timide de 0,1% la veille.

Sur le Mid, CIR a progressé de 1,0% après avoir annoncé lundi l'achat de plus de 1,8 million de ses propres actions ordinaires entre le 13 et le 17 mars. Les actions ont été acquises à un prix moyen de EUR 0,4000 par action, pour une valeur totale de EUR 728.453,85.

Saras a progressé de 5,4 % à 1,48 EUR par action, clôturant pour la troisième séance consécutive sur une tendance haussière.

Zignago Vetro a clôturé en hausse de 1,0%. La société a déclaré que Biagio Costantini, le directeur de la zone commerciale de la société, a vendu 40 000 actions de la société. Le prix unitaire était de 17,26 euros pour un total de 690 000 euros.

Fincantieri a progressé de 2,2 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait lancé un nouveau programme de rachat d'actions pour servir les plans d'incitation existants approuvés par la société et en particulier le plan d'incitation 2021. Le plan couvrira un nombre maximum de 10 millions d'actions, correspondant à 0,6 % du capital social de la société, et durera jusqu'au 6 avril 2023.

Datalogic, d'autre part, a chuté de 1,5 pour cent à 7,93 euros, après le feu vert de la veille de 1,9 pour cent.

Du côté des petites capitalisations, Piquadro était dans les hauts avec 7,5%. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait racheté 16.127 de ses propres actions entre le 13 et le 17 mars 2023. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 1,6964 EUR pour une valeur totale d'environ 27 000 EUR.

Risanamento a également tiré son épingle du jeu en progressant de plus de 14% à 0,1254 EUR dans le sillage du vert de la veille, avec toutefois une hausse plus modérée de 1,9%.

Le conseil d'administration de RCS MediaGroup - en hausse de 1,1% - a examiné et approuvé mardi les résultats consolidés au 31 décembre 2022, qui se soldent par un bénéfice net du groupe de 50,1 millions d'euros contre 72,4 millions d'euros en 2021.

Esprinet, pour sa part, a augmenté de 1,1 %. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait conclu un accord contraignant pour acquérir une participation de 100 pour cent dans Lidera Network par le biais de sa filiale espagnole V-Valley Advanced Solutions España.

Parmi les PME, Vimi Fasteners a annoncé qu'elle avait signé un accord pour acquérir la totalité du capital de Filostamp Srl, une société active depuis plus de 40 ans dans la production de fixations, d'écrous et de boulons, et spécialisée dans la production de systèmes de fixation spécifiques aux clients. L'action a toutefois clôturé en baisse de 3,9 %, à 1,25 EUR par action.

Culti Milano, quant à lui, a perdu 6,6 %, après avoir chuté de 9,3 % la veille.

Coup de pouce à Finanza.tech, qui s'adjuge 3,6 % pour sa troisième séance de hausse.

Directa SIM, de son côté, s'est étiré de 5,2 % à 4,22 euros. Le conseil d'administration a arrêté mardi les comptes 2022 qui "marquent le meilleur résultat jamais réalisé" avec un bénéfice net consolidé supérieur à 5,6 millions d'euros - qui bénéficie d'un crédit d'impôt de 500 000 euros lié aux frais engagés en 2021 pour le projet d'introduction en bourse - contre 5,2 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,16 EUR par action, en hausse de 6,6 % par rapport à 2021.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a progressé de 1,0 %, le Nasdaq de 1,6 % et le S&P 500 de 1,3 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a progressé de 1,9 %, le Hang Seng de 1,8 % et le Shanghai Composite de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0760 USD contre 1,0760 USD à la clôture d'hier. La livre, quant à elle, valait 1,2256 USD contre 1,2249 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,79 USD contre 74,53 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 939,77 USD l'once contre 1 939,77 USD l'once à la clôture de mardi.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 0945 CET il y aura un discours de Christine Lagarde, numéro un de la BCE, et à 1000 CET la balance des comptes courants de la zone euro sera publiée.

À 1200 CET, c'est le tour du taux hypothécaire américain à 30 ans, à 1530 CET les stocks de pétrole brut, le rapport de l'EIA et l'inventaire de Cushing sont publiés.

À 1900 CET, c'est au tour de la décision du FOMC sur le taux des fonds fédéraux, avec une conférence de presse à 1930 CET.

Dans le calendrier des entreprises, les résultats d'Antares, de Class Editori, de Juventus FC, de Ratti, de Somec, de Terna et d'Unieuro, entre autres, sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

