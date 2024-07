(Alliance News) - La Piazza Affari devrait ouvrir en baisse avant les données sur l'inflation en Italie, les propos de Jerome Powell ne soutenant pas le sentiment des marchés.

Le président de la Réserve fédérale a déclaré lundi que les données récentes renforçaient la confiance de la banque centrale dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 %, une tendance qui indique que des réductions de taux d'intérêt sont à l'horizon.

"Nous n'avons pas gagné plus de confiance au premier trimestre, mais les trois chiffres du deuxième trimestre, y compris celui de la semaine dernière, renforcent quelque peu la confiance", a déclaré M. Powell lors d'un entretien avec David Rubenstein de l'Economic Club of Washington DC.

Bien que la banque centrale se soit principalement concentrée sur l'inflation - qui a augmenté à la suite de la pandémie - elle surveille également de près son mandat de promotion de l'emploi maximum, a ajouté M. Powell.

Le FTSE Mib a perdu 142,5 points, soit 0,4 %, après avoir clôturé dans le rouge (0,6 %) à 34 375,92 points lors de la séance de lundi.

Le FTSE 100 de Londres est attendu en baisse de 35,3 points ou 0,4 pour cent, le CAC 40 de Paris en baisse de 23,5 points ou 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort en baisse de 77,2 points ou 0,4 pour cent.

Hier soir, à Milan, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,8 pour cent à 48 530,07, le Small-Cap a cédé 0,5 pour cent à 29 095,03 tandis que l'Italie Growth a augmenté de 0,1 pour cent à 8 127,97.

Sur le Mib, Leonardo a gagné 1,3% à 23,24 euros par action, après deux sessions clôturées dans le rouge.

Saipem, d'autre part, a augmenté de 2,1 pour cent, dans sa deuxième session haussière avec le prix dans la zone de 2,40 EUR par action.

Tenaris - en hausse de 1,4 % - a annoncé le rachat de 3,0 millions d'actions entre le 8 et le 12 juillet. Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 14,2198 EUR pour une valeur totale de 42,1 millions EUR. Suite à ces achats, la société détient 50,4 millions d'euros, soit 4,3 % du capital social.

Intesa Sanpaolo a cédé du terrain à 3,60 euros par action, perdant 0,3%. A noter que Barclays a relevé son objectif de cours à 4,20 EUR contre 4,10 EUR précédemment.

La même banque londonienne a également relevé son objectif de cours à 15,80 euros, contre 15,20 euros précédemment. L'action a clôturé juste au-dessus du pair à 14,29 euros.

Parmi les nombreux perdants, Prysmian, en revanche, a chuté de 1,9 %, après une baisse de 0,7 % la veille de la séance, le cours corrigeant à 61,46 euros.

Les valeurs du luxe étaient également dans le rouge, avec Brunello Cucinelli en baisse de 4,3 % et Moncler en baisse de 2,4 %.

Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans sa chronique sur Alliance News, "la Chine est depuis des années le premier marché mondial du luxe et aujourd'hui, elle a également gelé les marchés financiers. L'économie du pays dirigé par Xi jin Ping a progressé de 4,7 % au deuxième trimestre, contre 5,3 % au trimestre précédent et 5,1 % attendus. Sur une base cyclique, comme l'indique le Bureau national des statistiques, la croissance du PIB a été de 0,7 %, contre 1,6 % au premier trimestre et 1,1 % estimé par les économistes et les groupes de réflexion.

"La nouvelle du ralentissement intervient au premier jour du Plenum du Parti communiste chinois, appelé à donner une nouvelle orientation à la politique économique et à décider des formes possibles de soutien à la consommation. Deux chiffres suffisent à donner une idée de la situation : en juin, la production industrielle chinoise a augmenté de 5,3 %, tandis que les ventes au détail n'ont progressé que de 2 %. Et sur le marché de l'immobilier, perturbé par le krach d'Evergrande, les prix des logements neufs sont en baisse de 4,5% sur un an".

Sur le Mid-Cap, Danieli & C a augmenté de 2,7%, après la hausse de 1,3% de vendredi. Le titre sortait d'une mini-tendance baissière de quatre séances.

PharmaNutra a gagné 0,6 %, après avoir été dans le même rouge à la veille de la négociation.

Le groupe ENAV - dans le rouge de 1,0% - a annoncé lundi la signature d'un contrat avec Teledife - c'est-à-dire la "Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa" - pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un nouveau radar pour la surveillance du trafic aérien effectuée par l'armée de l'air sur la base aérienne de Sigonella.

Plus précisément, le contrat, d'une durée de deux ans, prévoit la fourniture du nouveau radar et de l'équipement de la salle qui abritera les contrôleurs aériens, y compris l'installation et la mise en service du nouvel équipement.

Maire Tecnimont - en hausse de 0,2% - a annoncé lundi que Tecnimont, par le biais de sa filiale indienne Tecnimont Private Limited, en collaboration avec NextChem, s'est vu attribuer par Sembcorp Green Hydrogen India Pv. une étude d'ingénierie pour une usine d'ammoniac vert en Inde.

Des ventes importantes ont également été observées sur Salvatore Ferragamo, qui a cédé 6,8 % après une hausse de 3,6 % vendredi soir.

Dans l'espace des petites capitalisations, la force sur Fidia, qui était en hausse de 4,5% à 0,6920 EUR par action, après le gain de vendredi de 0,3%.

L'IRCE a augmenté de 3,9% à 2,15 euros par action. Le titre s'est échangé dans un volume élevé d'environ 33 500 pièces par rapport à la moyenne journalière sur trois mois d'environ 7 100.

En queue de peloton, Met.Extra a chuté de 4,8 % à 2,36 euros. A noter que le titre se négocie à plus de 28% depuis le début de l'année 2024.

Parmi les PME, Fope a clôturé en hausse de 2,9 %, sur sa cinquième séance de chandelier haussier.

Casta Diva - en hausse de 0,8% - a publié une valeur de production semestrielle en hausse de 9,0% à 57,2 millions d'euros contre 52,7 millions d'euros. La valeur du carnet de commandes consolidé au 30 juin s'élevait à 34,2 millions d'euros.

CrowdFundMe, d'autre part, a chuté de 7,1 %, brisant une tendance haussière de huit séances.

Elsa Solutions a chuté de 3,5 % à 3,88 EUR par action, prenant des bénéfices après quatre sessions avec une bougie haussière.

En Asie, le Nikkei était en hausse de 0,2 % à 41 269,30, le Shanghai Composite était en baisse de 0,1 % à 2 972,17 et le Hang Seng était en baisse de 1,4 % à 17 769,17.

À New York, à la clôture de lundi, le Dow a gagné 0,5 % à 40 211,72, le Nasdaq a augmenté de 0,4 % à 18 472,57 et le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,3 % à 5 631,22.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0885 USD contre 1,0912 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2957 USD contre 1,2986 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 84,46 USD le baril contre 85,09 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 430,98 USD l'once contre 2 433,31 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 1000 CEST, le chiffre de l'inflation italienne tandis qu'à 1100 CEST, ce sera le tour de la balance commerciale de l'Italie et de la zone euro.

Également à 1100 CEST, les données sur le sentiment de confiance des entreprises ZEW pour l'Allemagne et la zone euro seront disponibles.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, à 1430 CEST, ce sera le tour des données sur les ventes au détail, tandis qu'à 2230 CEST, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole seront publiées.

Sur le calendrier des entreprises de la Piazza Affari, les résultats semestriels de Saccheria F.lli Franceschetti sont prévus.

