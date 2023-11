(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse jeudi, alors que les marchés financiers américains seront fermés pour la fête de Thanksgiving.

En plus des données PMI flash qui seront publiées plus tard dans la journée, les salles de marché mettent l'accent sur les comptes du gouvernement britannique. Mercredi, le chancelier de l'Échiquier, Jeremy Hunt, a profité de la déclaration d'automne pour annoncer une réduction de 10 milliards de livres sterling de l'assurance nationale. Dans des interviews accordées après l'événement, M. Hunt a affirmé que les impôts avaient été augmentés pour financer le soutien à la pandémie de grippe Covid-19 et l'intervention du gouvernement pour aider le public à surmonter la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

Mais le chancelier a déclaré que l'économie britannique s'était depuis lors "redressée", un résultat qui, selon lui, lui donne l'occasion d'"alléger la charge fiscale" grâce à des réductions de l'assurance nationale et à des économies pour les entreprises.

Sur le front de la politique monétaire, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion de décembre a une probabilité de 95 % pour la confirmation de la fourchette de 525/550 points de base.

En revanche, la hausse de 25 points de base de l'objectif de 550/575 points de base est évaluée à 5 %.

Ainsi, le FTSE Mib affiche une ouverture haussière de 15,00 points après avoir clôturé juste au-dessus du pair à 29 154,91 hier.

En Europe, le CAC 40 à Paris est en hausse de 5,70 points, le DAX 40 à Francfort perd 5,00 points et le FTSE 100 à Londres est en hausse de 16,20 points.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap a augmenté de 0,2 pour cent à 41 625,70 mercredi, le Small-Cap a clôturé en baisse de 0,1 pour cent à 25 775,18, tandis que l'Italie Growth a augmenté de 0,8 pour cent à 7 828,35.

Hier soir, sur la liste principale de Piazza Affari, Monte dei Paschi di Siena - dans le vert de 2,5 % - a rapporté que Moody's a relevé son évaluation de crédit de base de "b1" à "ba3". En outre, la note des dépôts à long terme passe de "Ba2" à "Ba1" et la note de la dette senior non garantie à long terme passe de "B1" à "Ba3". Cette décision intervient quelques jours après la révision des perspectives de l'Italie à "Stable".

Campari, d'autre part, a progressé de 2,5 % avec un prix de 10,48 euros par action, après une baisse de 0,5 % lors de la session précédente et a terminé la journée en tête du segment des valeurs sûres.

Banco BPM a laissé 0,6% sur le parterre après avoir chuté de 4,0% la veille. La banque a annoncé qu'elle avait relevé son évaluation de crédit de base de "ba2" à "baa3". Moody's a relevé la note à long terme de la dette senior non garantie de "Ba1" à "Baa2", l'améliorant à nouveau de deux crans, et la note des dépôts à long terme de "Baa2" à "Baa1". Les perspectives sont stables.

Leonardo, d'autre part, a chuté de 1,9 %, avec un prix de 14,39 euros, suivant le déclin de la veille qui a clôturé avec une baisse de 1,7 %. La société a annoncé la finalisation de l'offre publique américaine le 21 novembre par sa filiale Leonardo US Holding LLC d'une participation minoritaire - égale à 20,7 millions d'actions ordinaires - dans Leonardo DRS Inc. à un prix d'offre de 17,75 USD par action.

Enel - en baisse de 0,4 pour cent - a déclaré qu'elle s'attendait à un dividende fixe minimum par action de 0,43 EUR, avec une augmentation potentielle de 70 pour cent sur le revenu net ordinaire si la neutralité des flux de trésorerie est atteinte. L'Ebitda ordinaire du groupe devrait augmenter et se situer entre 23,6 et 24,3 milliards d'EUR. Entre 2024 et 2026, le groupe Enel a prévu des dépenses d'investissement brutes totales d'environ 35,8 milliards d'euros.

Sur le segment des cadets, Eurogroup Laminations s'est redressé de 2,3 pour cent, après la baisse de 2,5 pour cent de la veille. La société, qui poursuit son programme de rachat, a annoncé lundi qu'elle avait acheté ses propres actions ordinaires - entre le 13 et le 17 novembre - pour une valeur totale d'environ 462 000 euros.

GVS, en revanche, a clôturé avec une bougie haussière de 3,4 pour cent, après le gain de 1,4 pour cent réalisé la veille de l'événement.

Alerion, qui a clôturé avec une avance de 2,7 pour cent à 24,45 euros, était également dans le vert.

Du côté négatif, Technoprobe a été en retrait, clôturant en baisse de 1,5 % après la bougie baissière de la veille qui a clôturé en baisse de 2,3 %.

Dans le segment des petites capitalisations, Gas Plus était en hausse de 4,5 %, après une légère baisse de 0,2 % mardi soir.

De bons achats ont également été réalisés sur Gefran, ce qui a permis à l'action d'augmenter de 5,1 % alors qu'elle poursuit régulièrement son programme de rachat. La société a récemment annoncé lundi qu'elle avait acheté ses propres actions ordinaires - entre le 13 et le 17 novembre - pour une valeur totale d'environ 83 000 euros.

PLC - en hausse de 1,1 % - a indiqué que PLC System, une société du groupe, a signé un contrat avec RWE Renewables Italia pour le reste de l'installation d'un parc éolien de 54 MWp situé dans la province de Foggia. RWE est une entreprise de services publics active dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables en Europe et dans le monde. Le contrat porte sur un montant total de plus de 20 millions d'euros, dont environ 14 % sont pris en charge par PLC System.

Conafi, en revanche, a chuté de 7,3 %, clôturant avec un solde négatif après deux séances de hausse.

d'Amico International Shipping - dans le rouge de 2,7% - a annoncé qu'il a reçu l'autorisation de négocier ses actions sur le meilleur marché OTCQX aux États-Unis à partir du 20 novembre.

Parmi les PME, Impianti a gagné plus de 18%, rebondissant après une longue tendance baissière.

Solutions Capital Management SIM a augmenté de 8,9 % après avoir déclaré mardi que les revenus de commissions pour les neuf premiers mois ont augmenté de 41 % pour atteindre 5,5 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Les frais de commission se sont élevés à 2,7 millions d'euros, contre 1,6 million d'euros au 30 septembre 2022. Le produit net bancaire s'est élevé à 2,8 millions d'euros, en hausse de 26 % par rapport aux 2,2 millions d'euros de la même période de l'année précédente. La perte nette de 360 000 EUR marque une nette amélioration par rapport à la perte de 890 000 EUR enregistrée un an plus tôt.

IMD International Medical Devices - en hausse de 7,0% - a déclaré lundi soir que, sur la base des informations disponibles à ce jour, la tendance à la croissance du groupe reste inchangée pour le moment. Un objectif de chiffre d'affaires et d'Ebitda d'environ 50 millions d'euros et 8 millions d'euros respectivement est prévu pour 2024. En outre, le CEO a divulgué le chiffre de gestion non audité de la dette financière nette, qui montre une position de trésorerie nette d'environ 5,1 millions d'euros au 30 septembre 2023.

Sur une note négative, entre autres, Doxee a chuté de 6,1 pour cent à 3,14 euros, atteignant un nouveau plus bas sur 52 semaines.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a progressé de 0,5 pour cent, tout comme le Nasdaq, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,4 pour cent.

Parmi les marchés asiatiques, la bourse japonaise étant fermée pour cause de vacances, le Shanghai Composite a gagné 0,6 pour cent, tandis que le Hang Seng a augmenté de 0,4 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0907 USD contre 1,0871 USD à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2509 USD contre 1,2463 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,00 USD le baril contre 79,23 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, s'échange à 1 995,31 USD l'once contre 1 993,28 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, le PMI manufacturier allemand est attendu à 0930 CET, le PMI de la zone euro à 1000 CET et les données britanniques à 1030 CET. Les minutes de la BCE seront publiées à 13h30 CET.

Parmi les entreprises, il n'y a pas de rendez-vous particuliers sur le calendrier.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.