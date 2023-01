Mib meilleur parmi les Européens ; Saipem aux commandes

(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont continué à se négocier en territoire positif, Milan faisant le meilleur de tous. Le FTSE100 est resté en hausse malgré les données sur la confiance des consommateurs britanniques.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'indicateur GfK de la confiance des consommateurs britanniques est passé de moins 42 en décembre à moins 45 en janvier 2023, les Britanniques continuant à se débattre avec une inflation toujours élevée et des factures d'énergie en hausse.

Le chiffre de janvier a également mis fin à trois augmentations mensuelles consécutives et est resté proche du plancher record de moins 49 atteint en septembre.

Joe Staton, directeur de la stratégie client chez GfK, a déclaré : "Avec l'inflation qui continue à engloutir les augmentations de salaire et la perspective d'une flambée des factures d'énergie, les perspectives pour la confiance des consommateurs cette année ne sont pas bonnes.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,8 pour cent à 25 770,04, le CAC 40 à Paris augmente de 0,6 pour cent à 6 994,25, le FTSE 100 de Londres gagne 0,5 pour cent à 7 782,26, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,4 pour cent à 14 982,21.

Parmi les cotations à Milan, le Mid-Cap est dans le vert 1,1% à 42 712,13, le Small-Cap est en hausse de 1,0% à 29 691,35, tandis que l'Italy Growth est en hausse de 0,2% à 9 549,76.

Sur le Mib, Saipem est en hausse de 6,1%. La société a annoncé vendredi qu'elle avait remporté deux contrats offshore d'un montant total d'environ 900 millions USD. Il s'agit d'un champ pétrolier en eau profonde dans le bassin de Santos, dans l'Atlantique Sud, à 270 kilomètres de la côte de Sao Paulo, au Brésil.

Leonardo - dans le vert à 0,9 pour cent - et le Secrétariat général de la défense et la Direction nationale de l'armement ont annoncé jeudi qu'ils avaient signé le contrat d'exercice d'options pour des hélicoptères AW169M LUH supplémentaires destinés à l'Autriche, a déclaré l'entreprise italienne.

Le contrat d'acquisition prévoit 18 AW169M LUH - Light Uitlity Helicopters - supplémentaires destinés au ministère autrichien de la Défense, pour un montant de 304 millions d'euros.

Eni se négocie dans le vert de 0,8%, après avoir annoncé jeudi que le montant nominal total de l'offre publique pour la souscription et l'admission à la cote des obligations de l'emprunt jusqu'en 2028 a été entièrement placé. En conséquence, les responsables du placement ont fait en sorte que l'offre soit clôturée en début d'après-midi à 17 h HEC.

Le conseil d'administration de Snam - dans le vert à 0,1% - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé le plan stratégique à l'horizon 2026, qui prévoit des investissements totaux de 10 milliards d'euros, soit une augmentation de 23% par rapport au précédent pour la période 2021-2025, qui s'élevait à 8 milliards d'euros. Sur ce montant, 9 milliards d'euros sont destinés aux infrastructures gazières.

Banco BPM, en revanche, a augmenté de 0,6 pour cent à 3,80 euros. Jefferies a relevé son prix cible sur l'action à 5,00 EUR, contre 4,90 EUR.

Du côté baissier, Amplifon a été le plus mauvais élève, avec une baisse de 4,3 %. Pirelli, en baisse de 1,7%, et Stellantis, en baisse de 0,7%, sont également en baisse.

Dans l'indice des valeurs moyennes, GVS a pris la première place, avec une hausse de 4,8 %, suivi de Credem. Deutsche Bank Research a fait passer le titre de "hold" à "buy" et a relevé son objectif de cours de 6,90 à 9,30 euros.

Webuild est dans le vert à hauteur de 0,5%, après avoir annoncé jeudi qu'elle a terminé les négociations et est sur le point de finaliser un accord avec Deloitte Administrators of Clough en Australie pour étendre le champ d'application de l'acquisition à des projets supplémentaires, sauvegardant la continuité des activités de la société, la livraison de travaux de qualité aux clients et surtout sauvegardant les compétences et le savoir-faire uniques de son personnel.

Fincantieri se négocie en hausse de 0,3 % après avoir annoncé mercredi que, par le biais de sa filiale américaine Fincantieri Marine Group, elle a signé un contrat avec CREST Wind, une coentreprise entre Crowley et ESVAGT, pour la conception et la construction d'un navire d'exploitation de service.

Du côté des petites capitalisations, SIT - stable à 6,22 euros par action - a publié vendredi le résultat préliminaire des ventes caractéristiques réalisées en 2022, qui s'élève à 387,6 millions d'euros, en hausse de 3,3 % par rapport aux 375,2 millions d'euros de 2021.

Newlat Food - en baisse de 0,6 % - a annoncé jeudi que les revenus consolidés préliminaires pour 2022 s'élèvent à 730 millions d'euros, en hausse organique de 17 % en glissement annuel par rapport aux 625 millions d'euros déclarés à la fin de l'année 2021 et en hausse de 128 % par rapport à l'exercice 2019 où les revenus étaient de 320 millions d'euros, année de la cotation dans le segment STAR de Borsa Italiana Spa.

Parmi les PME, bon achat sur Altea Greeen Power, qui a augmenté de 7,2 %, brisant une tendance baissière de quatre sessions.

Le groupe SCK a annoncé jeudi qu'il avait créé "SCK Force", une filiale à part entière de Sciuker Frames - dont le cours est actuellement de 8,15 euros par action - afin de créer les premières fenêtres et protections solaires design Made in Italy.

En fin de liste, Ambromobiliare a cédé 4,8 %, portant son gain hebdomadaire à plus de 18 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 0,8 % à 33 007,94, le Nasdaq de 1,0 % et le S&P 500 de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0838 contre USD1.0801 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2357 USD contre 1,2359 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,38 USD le baril, contre 85,90 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 930,75 USD l'once, contre 1 921,63 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de vendredi, les ventes au détail seront publiées au Canada à 1430 CET, tandis que les données sur les ventes de maisons existantes arriveront des États-Unis.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

