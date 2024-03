Leone Film Group SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur du divertissement. La société est principalement responsable de la production et de la distribution de films cinématographiques. Leone Film Group SpA se concentre sur différents types de films, notamment la comédie, le drame, le criminel, la biographie, l'action et la science-fiction. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité. Le segment Production et coproduction de films se concentre sur la coproduction et la production de films pour le marché national et international. Le segment Distribution et vente de droits cinématographiques s'occupe de la distribution des droits cinématographiques appartenant à la bibliothèque de la société, par le biais de divers canaux, tels que la vidéo domestique, la télévision et les nouveaux médias, entre autres. Le segment Services de marketing et communication et placement de produits, par l'intermédiaire des filiales Pacmedia Srl et Pacmedia International LLC, est responsable des activités de marketing et d'image de marque intégrées.

