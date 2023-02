Leone Film Group, revenus et Ebitda en baisse en 2022

(Alliance News) - Leone Film Group Spa a revu ses résultats consolidés préliminaires pour 2022, annonçant des revenus de 55,8 millions d'euros, en baisse de 43 % par rapport aux 98,6 millions d'euros de 2021.

Cette baisse, explique la société, est principalement due à la réduction des revenus des productions exécutives internationales au cours de l'année et au fait que de nombreuses productions de séries majeures de l'année seront livrées en 2023.

L'Ebitda a également diminué pour la même raison, passant de 49,6 millions d'euros en 2021 à 38,9 millions d'euros, affichant ainsi une baisse de 22 %.

La dette financière nette s'élève à 80,7 millions d'euros, contre 60,4 millions d'euros au 31 décembre 2021 et 71 millions d'euros au 30 juin 2022.

Andrea et Raffaella Leone, PDG de Leone Film Group, ont déclaré : "Malgré une année 2022 qui a continué à souffrir de la pandémie et de la guerre en Ukraine, nous présentons les résultats de 2022 avec satisfaction. Tous les secteurs d'activité du groupe ont créé des marges. La distribution, dans une des périodes les plus difficiles pour les sorties en salles, a néanmoins obtenu des résultats extrêmement positifs, grâce à la qualité du produit sélectionné et aux choix commerciaux du groupe".

Six productions ont été réalisées au cours de l'année et seront livrées au cours de l'année 2023, à l'exception de Mia et Felicità, livrée en 2022, dont la série télévisée Sky Original A casa tutti bene 2 réalisée par Gabriele Muccino, la série pour Disney Leoni di Sicilia réalisée par Paolo Genovese et la série

Uonderbois réalisé par Andrea De Sica et Giorgio Romano.

En ce qui concerne les films, ajoutent les réalisateurs, la société a travaillé sur Felicità réalisé par Micaela Ramazzotti, Mia réalisé par Ivano Di Matteo et Il viaggio Leggendario réalisé par Alessio Liguori. Une production exécutive internationale a également été réalisée".

Leone Film Group a clôturé mercredi en baisse de 1,8% à 2,18 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

